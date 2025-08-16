EVO ZAŠTO JE RONALDO ANGAŽOVAO SUROGAT MAJKU DA MU RODI BLIZANCE! Dok je Georgina bila trudna, slavni fudbaler se odlučio na ovaj potez, otkrivamo i zbog čega

Kristijano Ronaldo nakon devet godina zabavljanja verio je svoju izabranicu Georginu Rodrigez i time stavio tačku na spekulacije o tome da li će je i kada zaprositi.

Njihova ljubavna priča poznata je svima, a nakon što se španska influenserka pojavila u Netflixovom dokumentarcu isplivali su i mnogi detalji njihovog privatnog života.

Iako se fudbaler retko pojavljivao u istom serijalu, ono malo što se može videti je njegova ogromna ljuba prema deci. Izgleda da sve što radi, radi za njih i njihovu dobrobit. Tako Georgina svaki put kada se čuje sa njim razgovor počinje izveštajem šta svako dete posebno radi, kako bi fudbaler imao uvid u njihov život dok je na treninzima, utakmicama ili u karantinu.

Ipak, svet najviše interesuje zašto je Kristijano Ronaldo odlučio da mu surogat majka rodi čak troje dece, s tim da je istu angažovao dok je njegova devojka Georgina bila trudna.

Eva Marija i Mateo začeti su u laboratoriji i rođeni su 8. juna 2017. godine u bolnici Šarp Grosmont u Kaliforniji. Prva je rođena Eva, a minut kasnije Mateo. Ronaldo je naveden kao otac u njihovim izvodima iz matične knjige rođenih, dok je ime majke ostalo nepoznato.

Pre rođenja blizanaca, Ronaldo je već imao sedmogodišnjeg sina po imenu Kristijano Ronaldo mlađi. Identitet njegove majke nikada nije otkriven. Pored toga, Ronaldo ima ćerku po imenu Alanu Martinu, rođenu u novembru 2017. godine, koju je rodila Georgina Rodrigez. Zanimljivo je da je Kritsijano angažovao surogat majku dok je njegova devojka bila trudna.

Zašto? Izgleda da je pošto-poto hteo proširenje porodice i sve je uradio što je bilo do njega da to postigne.

Kasnije je Georgina Rodrigez bila trudna sa blizancima, ali nakon porođaja preživela je samo devojčica, dok im je sin preminuo. I Georgina i Kristijano su ovo veoma teško podneli.

Surogat majčinstvo nije dozvoljeno u Portugalu, osim u retkim slučajevima kada je surogat bliski rođak budućih roditelja i oni nikako ne mogu da zatrudne. Ronaldova odluka da ima decu preko surogat majčinstva izazvala je debate, a neki su aplaudirali njegovom izboru, a drugi su se pitali zašto nije usvojio decu kojoj je potreban dom pun ljubavi.

Rođenje Eve Marije i Matea izazvalo je rasprave o etici surogat majčinstva i pravima dece rođene kroz ovaj proces. Međutim, neosporno je da Ronaldo voli svoju decu i da je ponosan na njih. Eva Marija i Mateo su doneli ogromnu radost u njegov život, a on je svim srcem prihvatio očinstvo, dok deca Georginu zovu mama i smatraju je biološkom majkom.

Autor: A.A.