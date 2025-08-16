ULTIMATUM ZA ALEKSANDRA MITROVIĆA! Srbin ni u ludilu nije mogao ovo da očekuje: Mitar na prekretnici

Aleksandar Mitrović dobio je ultimatum od Al Hilala

Saga oko budućnosti Aleksandra Mitrovića se nastavlja.

Simone Inzagi ne računa na srpskog golgetera, dolazak Darvina Nunjeza napravio je dodatan problem, a Mitar ima svoje zahteve kada je plata u pitanju, pa mnogi zaintersovani klubovi brzo odustanu od njega.



Delovalo je da će i Al Hilal raskinuti ugovor i isplatiti Mitroviću 25.000.000, ali je su se sada pojavile nove informacije. Novinar Fahad Al Subai otkrio je kako bi Mitar mogao da ostane, ali da bi u tom slučaju bio u drugom planu i Al Hilal bi ga registrovao samo za mečeve tamošnje Lige šampiona.

Navodno je dobio i ultimatum od kluba koji ga je obavestio da postoji limit od deset stranaca i da on nije u planu da bude među njima.

Sada se čeka reakcija Mitrovića koji može da prihvati nove, ne toliko dobre uslove, ili da traži raskid ugovora. Jedno je sigurno - Srbin ovo nije mogao da očekuje ni u ludilu i sa ovako nečim se suočava prvi put u karijeri.

Autor: D.B.