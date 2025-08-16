AKTUELNO

KARLOS ALKARAZ NA ŽESTOKOM UDARU POSLE BURNE PROSLAVE! Španac ovo nije očekivao: Napali ga sa svih strana, jedan detalj posebno bode oči

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug AP/alessandra tarantino ||

Karlos Alkaraz savladao je Andreja Rubljova u Sinsinatiju, a zbog proslave pobede našao se u centru pažnje javnosti

Karlos Alkaraz plasirao se u polufinale Sinsinatija posle velike borbe i pobede protiv Andreja Rubljova u tri seta (6:3, 4:6, 7:5).

Dugo se mučio Alkaraz da slomi otpor Rubljova, na kraju je u tome uspeo i u polufinalu će igrati protiv Zvereva koji je bio bolji od Šeltona.

Ipak, proslava pobede mladog Španca brzo je dospela u centar pažnje svetske javnosti. Karlitos je posebno emotivno proslavio ovaj trijumf, glasno je uzviknuo "vamos" i busao se u grudi, te se našao na žestokom udaru javnosti.

Italijani su prednjačili sa negativnim komentarima, gde se mogu pročitati različite zamerke na ovakav način proslave. Mnogi mu zameraju na jednom detalju, a to je da je proslava usledila posle duple servis greške protivnika.


Šta vi mislite, da li je Alkaraz opravdano na meti javnosti? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje.

