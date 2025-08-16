ŽURKA U ČAST ŽENSKOG FUDBALA - VIOLETA SLOVIĆ SVEČANO OTVORILA TEREN U SUBOTICI

Hvala Fondaciji Mozzart, njihova posvećenost razvoju sporta i zajednice je inspirativna.

Sanjala je igru, trenirala za pobedu, borila se za poštovanje. Ona je mnogo više od kapitena ŽFK Spartak i nacionalnog tima. Ona je moderni superheroj u kopačkama, igračica koja je odbila i slavni Real Madrid da bi učvrstila temelje ženskog fudbala u Srbiji.

Jer, fudbal je za nju mnogo više od igre. Više od slave, više od novca.

Igra na emociju, inspiraciju, čistu ljubav. Igra za svaku devojčicu koja je verovala da može. I dokazala da jeste.

„Nisam samo igrala fudbal, gradila sam put za sve one koje dolaze“, poručila je Violeta Slović na svečanom otvaranju mini-pič terena u njenu čast.

Lider Spartaka i reprezentacije Srbije izvela je početni udarac na novom fudbalskom igralištu pored Gradskog stadiona u Subotici. Šesti po redu mini-pič teren u sklopu akcije Fondacije Mozzart „Fudbal je više od igre” obnovljen je u okviru kompleksa Gradskog stadiona, a biće potpuno otvoren za sve rekreativce, ali i mlade nade koji žele da krenu stopama Violete i njenih saigračica.

„Ovaj projekat predstavlja ostvarenje mog sna i želja mi je da teren postane mesto okupljanja i sportskog duha za sve nas. Želim da se zahvalim Fondaciji Mozzart na nesebičnoj podršci, njihova posvećenost razvoju sporta i zajednice je inspirativna. Verujem da će ovaj teren biti mesto gde će mnoge generacije rasti, učiti i razvijati se kroz sport. Neka ovaj teren postane simbol zajedništva i prijateljstva”, poručila je Violeta Slović, prva dobitnica Zlatne lopte FSS-a.

Svoju bogatu kolekciju trofeja upotpunila je i simboličnom „zlatnom kopačkom“ koju joj je uručio upravitelj Fondacije Mozzart Borjan Popović, u znak zahvalnosti za ogroman doprinos razvoju ženskog fudbala.

Veliki broj devojčica zaigrao je fudbal na svečanom otvaranju u njenu čast, a Fondacija Mozzart nagradila je svaki gol, asistenciju i lep potez na humanitarnom meču Spartaka i Kerver akademije i celokupan fond od 300.000 dinara donirala mlađim kategorijama ŽFK Spartak za dalji razvoj ženskog fudbala u ovom šampionskom gradu.

„Ovo je poseban dan za Suboticu, ŽFK Spartak, ženski sport. Hvala Fondaciji Mozzart, ovo nije običan teren, ovo je prostor za sećanje, inspiraciju. Violeta je bila i ostala kapiten, lider i uzor “, naglasio je Bojan Arsić, generalni sekretar ŽFK Spartak.



Obnova ovog terena je i deo šireg projekta „Fudbal je za sve, fudbal je za devojčice“ u okviru koga su FSS i Mozzart prethodnih godina osnaživali mlade dame širom zemlje da obuju kopačke i razbiju predrasude. Vrhunac zajedničke inicijative je otvaranje prvog mini-pič terena u Srbiji koji je posvećen jednoj fudbalerki.

ŠESTI MINI-PIČ TEREN U SRBIJI

Prethodno, u 2024. donirana su četiri igrališta, koja su posvećena selektoru Srbije Draganu Stojkoviću Piksiju (Niš), reprezentativcima Aleksandru Mitroviću (Smederevo) i Strahinji Pavloviću (Šabac), kao i asu Crvene zvezde Aleksandru Kataiju (Srbobran). U 2025. ta čast je pripala Ademu Ljajiću u Novom Pazaru, a projekat se uskoro nastavlja i u drugim gradovima.

