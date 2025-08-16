LJUDI MOJI, ŠTA OVO RADI JOKIĆ? Ceo svet bruji o njegovoj magiji u dresu Srbije (VIDEO)

Najbolji košarkaš planete Nikola Jokić u meču protiv Češke pokazao je zbog čega je neprikosnoven u NBA ligi.

Žrtva moćne Srbije bila je i Češka, koja je ispraćena sa terena uz poraz od 29 poena razlike, a tokom treće deonice viđen je jedan potez o kome se priča.

Tada se razigrao Nikola Jokić, koji je ležerno pravio šou na terenu, a najatraktivniji potez dogodio se u 24. minutu.

Naime, popularni Džoker se bacio unapred sa ciljem da iznudi faul i tri slobodna bacanja. Međutim, ne samo što mu je to pošlo za rukom, već je i ubacio trojku iz tako nezgodnog položaja.

Autor: D.B.