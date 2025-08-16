USPESI ZVEZDE NE BI BILI MOGUĆI BEZ VERNIH NAVIJAČA: Vladan Milojević pozvao Delije da napune Marakanu za meč protiv Pafosa

FK Crvena zvezda želu ubedljivu pobedu protiv Pafosa u utorak, u prvoj utakmici plej-ofa za plasman u Ligu šampiona.
Crveno-beli su već prodali 20.000 karata, a plan uprave kluba je da stadion "Rajko Mitić" bude ispunjen do poslednjeg mesta u utorak od 21.00 sat.
Delije i navijači Crvene zvezde trebalo bi da stvore atmosferu koja će nositi fudbalere do ubedljivog trijumfa i uneti strah u redove prvaka Kipra Pafosa. Svesni su u Ljutice Bogdana da će 19. i 26. avgusta naspram sebe imati ozbiljnog rivala, klub koji je ovog leta u kvalifikacijama za Ligu šampiona izbacio Makabi iz Tel Aviva i kijevski Dinamo.
U prilog tome, trener FK Crvena zvezda Vladan Milojević pozvao je sve navijače da u što većem broju dođu na Marakanu u utorak.
- Naši uspesi ne bi bili mogući bez vas - poručio je Vladan Milojević i pozvao navijače na stadion.
Da podsetimo, karte za utakmicu Crvene zvezde i Pafosa puštene su u onlajn prodaju, a dostupne su i na blagajnama stadiona. One će raditi radnim danima od 10.00 do 18.00 časova, u subotu od 11.00 do 16.00 i na dan utakmice od 12.00 sati, pa sve do početka susreta. Nedelja je neradna.
Vladan Milojević: ,,Naši uspesi ne bi bili mogući bez vas!”— FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk) 16. август 2025.
Svi na Marakanu 19. avgusta!
Crvena zvezda - Pafos, utorak u 21:00.
🔴⚪️ #fkcz pic.twitter.com/aamShSlKqf
Cene karata:
- Sever/Jug – 1.200 dinara
- Istok – 2.200 dinara
- Zapad – 2.600 dinara
- Tribina Siniša Mihajlović – 4.000 dinara
Autor: A.A.