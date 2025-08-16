MARKES IZDOMINIRAO U ŠPILBERGU: Vozač Dukatija slavio u sprint trci uoči VN Austrije

Mark Markes je na Red Bul Ringu u Špilbergu pobedio rezultatom 20:56,071 minuta i ostvario 12. pobedu u sprintu ove sezone.

On je startovao kao četvrtoplasirani, a pobedio tako što je pet krugova pre kraja pretekao mlađeg brata Aleksa Markesa iz Gresinija.

Aleks Markes je kroz cilj prošao sa 1,180 sekundi zaostatka.

Treće mesto zauzeo je vozač KTM Pedro Akosta sa 3,126 sekundi zaostatka dok je vozač Aprilije Marko Beceki, koji je startovao sa pol pozicije, zauzeo četvrto mesto sa 4,032 sekunde zaostatka.

Dvostruki svetski šampion Frančesko Banjaja iz Dukatija loše je startovao i pao je na 14. mesto, a na polovini trke je odustao zbog problema sa motociklom.

U generalnom plasmanu Mark Markes je prvi i ima 123 boda više od brata Aleksa.

Trka za Veliku nagradu Austrije vozi se u nedelju od 14 časova, a sa pol pozcije startovaće Beceki.

Autor: Marija Radić