DEJAN STANKOVIĆ BLIZU OTKAZA U SPARTAKU? Srpski trener otvorio dušu!

Trener moskovskog Spartaka, Dejan Stanković, govorio je uoči današnjeg derbija Premijer lige Rusije protiv Zenita.

Upitan da li bi poraz od Zenita mogao da znači i kraj njegove misije u Spartaku, Stanković je odgovorio:

- U tom pravcu uopšte ne razmišljam. Mi smo profesionalci, nastavljamo da radimo svoj posao i fudbal će postojati i posle ovog meča. Sigurni smo u ono što radimo. Niti novinari, niti eksperti to ne mogu da promene - odluke donosi klub - rekao je Stanković.

Stanković ne cvetaju ruže od početka sezone na klupi Sprtaka i sve su češće priče o njegovom odlasku iz Rusije.

pročitajte još MARKES IZDOMINIRAO U ŠPILBERGU: Vozač Dukatija slavio u sprint trci uoči VN Austrije

Autor: Marija Radić