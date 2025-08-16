Tragedija potresla svet: Fudbalski reprezentativac poginuo u 24. godini

Fudbalski svet u Tahitiju zavijen je u crno nakon što je mladi reprezentativac Edi Kaspar (24) izgubio život u saobraćajnoj nesreći u četvrtak, 14. avgusta.

Vest je potresla čitavu zemlju, oglasila se čak I FIFA, a selektor Samjuel Garsija nije mogao da sakrije tugu.

– Kada sam čuo šta se desilo, nisam mogao da verujem. Teško je prihvatiti da je jedan tako dobar momak otišao. Bio je skroman, odrastao u duhu poštovanja, uvek je išao napred. Njegova karijera bila je posebna, igrao je za sve timove, briljirao na svakom terenu i bio pravi lider. Bio je primer svima – rekao je Garsija za Tahiti Infos.

Kaspar je prošao sve mlađe selekcije Tahitija, a nastupao je i na Svetskom prvenstvu do 20 godina 2019. u Poljskoj, gde je odigrao mečeve protiv Senegala i domaćina. Na klupskom nivou bio je član francuskog Trelisaka, a poslednje godine nosio je dres AS Venus.

Imao je i zapaženu rolu u kvalifikacijama za Mundijale 2022. i 2026, kao i na OFC Kupu nacija 2024. godine. Bio je najbolji strelac prvenstva Francuske Polinezije u sezoni 2024/25 sa čak 37 golova, a u kvalifikacijama za SP 2026 postigao je pogodak protiv Samoe, koji je njegovom timu doneo plasman u narednu rundu.

Povodom tragedije oglasila se i Fudbalska konfederacija Okeanije (OFC):

- OFC je duboko potresen zbog smrti Edija Kaspara, talentovanog fudbalera AS Venusa, najboljeg strelca domaće lige i ponosnog reprezentativca Tahitija. Izražavamo najdublje saučešće njegovoj porodici, prijateljima, saigračima i celokupnoj fudbalskoj zajednici Tahitija. Počivaj u miru, Edi – stoji u saopštenju.

Autor: Marija Radić