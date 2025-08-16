AKTUELNO

Košarka

Drama na utakmici! Luka Dončić napustio teren zbog povrede: Bolna grimasa zabrinula sve (VIDEO)

Izvor: Telegraf.rs, Foto: Tanjug AP/Mark J. Terrill ||

Užasnoj sceni svedočili su navijači košarkaške reprezentacije Slovenije kada je na utakmici protiv Letonije Luka Dončić završio na parketu sa bolnom grimasom na licu.

Tokom prodora igrača Letonije ka košu Luka je posle kontakta završio na zemlji, nakon čega je njegov saigrač pao na Dončićevu nogu i tako povredio svog saigrača.

Luka je hramljući napustio teren, naravno ljut na sudije koje nisu primetile kontakt ranije da ga sankcionišu.

Kada je seo na klupu odmah su svi dotrčali iz stručnog štaba da provere kakvo je stanje, ali Luka se držao za glavu što je izazvalo veliku brigu kod svih.

Letonija je u tom trenutku napravila seriju 18:0 i prilično se odmakla rezultatski, dok je Dončić postigao u prvom poluvremenu 26 poena, pet asistencija i četiri skoka.

Autor: Marija Radić

#Bol

#Košarka

#Slovenija

#povreda

#teren

POVEZANE VESTI

Košarka

Luka Dončić predvodi Sloveniju na Evrobasketu

Košarka

Lepe vesti: Luka Dončić se vraća na teren

Košarka

Dončić sklekovima isprozivao čoveka koji ga je oterao iz Dalasa: Amerika bruji o ovom potezu Slovenca

Košarka

MAESTRALNI DONČIĆ VODIO DALAS DO VELIKE POBEDE U POLUFINALU! Luka radio šta je hteo i uništio brutalnu partiju (VIDEO)

Košarka

LUKA DONČIĆ NA UDARU NAVIJAČA POSLE ŠOKANTNOG PORAZA LEJKERSA! Slovenac na meti žestokih kritika, 'razapeli' ga zbog OVOGA!

Košarka

LUKA DONČIĆ POTPISAO OGROMAN UGOVOR – ali sledeći će biti POTPUNO LUDILO! Evo koliko će zarađivati PO UTAKMICI!