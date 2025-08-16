Drama na utakmici! Luka Dončić napustio teren zbog povrede: Bolna grimasa zabrinula sve (VIDEO)

Užasnoj sceni svedočili su navijači košarkaške reprezentacije Slovenije kada je na utakmici protiv Letonije Luka Dončić završio na parketu sa bolnom grimasom na licu.

Tokom prodora igrača Letonije ka košu Luka je posle kontakta završio na zemlji, nakon čega je njegov saigrač pao na Dončićevu nogu i tako povredio svog saigrača.

Luka je hramljući napustio teren, naravno ljut na sudije koje nisu primetile kontakt ranije da ga sankcionišu.

Honestly lucky Luka was getting knocked over before his teammate hit him. This is the kind of play that cost Bynum a season. that said, I’m fine with this ending his Eurobasket availability. pic.twitter.com/dBw0Nyz5fk — Anthony F. Irwin (@AnthonyIrwinLA) 16. август 2025.

Kada je seo na klupu odmah su svi dotrčali iz stručnog štaba da provere kakvo je stanje, ali Luka se držao za glavu što je izazvalo veliku brigu kod svih.

Letonija je u tom trenutku napravila seriju 18:0 i prilično se odmakla rezultatski, dok je Dončić postigao u prvom poluvremenu 26 poena, pet asistencija i četiri skoka.

Autor: Marija Radić