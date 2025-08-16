TUGA! Umro bivši predsednik Zvezde Den Tana

Den Tana, poznati američki biznismen, koji je rođen u Srbiji pod imenom Dobrivoje Tanasijević, umro je u 90. godini života, nakon borbe sa teškom bolešću u privatnoj bolnici.

Bio je na čelu FK Crvena Zvezda, prvo kao vršilac dužnosti predsednika od 2. septembra 2008. godine, a potom i kao prvi čovek kluba od 13. novembra 2008. godine, sve do 23. aprila 2009. kada je podneo ostavku.

Nakon što je karijeru započeo u Belgiji, Den je nastavio da igra fudbal u Nemačkoj i Kanadi, da bi se 1954. preselio u SAD.

Tamo je nastupao za američko-jugoslovenski tim u San Pedru, ali ga je ubrzo privukao svet filma, pa je upisao glumačku školu Džefa Korija u Malibuu, navodno kako bi naučio engleski, a u stvari je to bio njegov ulazak u filmsku industriju.

Tana je započeo glumačku karijeru manjim ulogama u filmovima poput "The Enemy Below" i serijama "Rin Tin Tin" i "The Untouchables".

Kasnije je iskustva iz filma iskoristio za produkciju nekoliko jugoslovenskih filmova, ali ga je najviše proslavio restoran italijanske hrane u Los Anđelesu, koji je postao omiljeno mesto holivudskih zvezda, a sa nekim od njih bio je i dobar prijatelj.

Povodom njegove smrti oglasio se i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, izrazivši saučešće porodici.

Autor: Marija Radić