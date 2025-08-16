Srbija je šampion Evrope u košarci! 'Orlići' nadoknadili -11, pa nokautirali Litvance

Košarkaška reprezentacija Srbije do 16 godina osvojila je Evropsko prvenstvo u Gruziji, pošto je u finalu savladala selekciju Litvanije sa 99:86!

Srbija je zemlja košarke - koliko puta ponovljena i dokazana rečenica! Večeras su u gruzijskoj prestonici Tbilisiju izabranici Stevana Mijovića još jednom potvrdili tu tezu.

Košarkaši Srbije do 16 godina, odnosno naša kadetska reprezentacija, očitala je lekciju vršnjacima iz Litvanije, te je posle velike borbe u tri četvrtine, u četvrtoj demonstrirala silu i odnela titulu šampiona Evrope!

Borili su se naši momci od starta sa vrlo motivisanim Litvancima, pa i sa nekim čudnim sudijskim odlukama. Imali su tokom druge četvrtine i 11 poena zaostatka, na poluvremenu bilo je deset za rivala, ali u drugom delu malo po malo budući A reprezentativci stigli su, pa i prestigli rivala.

Prelomna je bila treća četvrtina. U tom periodu naša ekipa uspela je da preokrene razultat, pa da na kraju uđe u nešto mirniju završnicu. Kada se lomio rezultat, najvažnije poene postizali su Petar Bjelica, Ognjen Simjanovski i Nemanja Lukić, a svi zajedno odigrali su fantastičnu odbranu na Litvancima, koje je, mora se to priznati, u drugom poluvremenu stao šut.

Najefikasniji u pobedi Srbije bio je Petar Bjelica sa 25 poena, Ognjen Simjanovski upisao je 20, uz neverovatnu trojku u završnici treće četvrtine, dok je Petar Kusturica zabeležio neverovatan dabl-dabl od 18 poena i čak 14 skokova.

Naši momci su blistali u dosadašnjem toku šampionata Starog kontinenta, a juče su razmontirali selekciju Slovenije sa 32 poena razlike. Izabranici Stevana Mijovića prethodno su srušili i Tursku, pa će se sa vršnjacima iz Litvanije borili za evropsko zlato. Na sreću ljubitelja košarke u Srbiji, ta misija ispunjena je - perfektno.

