BRAVO, MOMCI: Košarkaši Srbije pobedili Nemačku i osvojili Superkup u Minhenu

Košarkaši Srbije osvojili su Superkup u Minhenu, pošto su večeras u finalu pobedili selekciju Nemačke rezultatom 91:81 (18:15, 20:17, 32:23, 21:26).

Najefikasniji u selekciji Srbije bio je Nikola Jović sa 22 poena, dok su Bogdan Bogdanović, Tristan Vukčević i Marko Gudurić ubacili po 11.

U reprezentaciji Nemačke najbolji je bio Franc Vagner sa 26 poena, dok je Tristan da Silva dodao 14.

Treće mesto osvojila je Turska, koja je ranije večeras pobedila Češku 79:65.

Košarkaši Srbije će poslednji prijateljski meč uoči Evropskog prvenstva odigrati 21. avgusta protiv Slovenije u Beogradu.

EP će biti odigrano od 27. avgusta do 14. septembra, a Srbija će igrati u grupi A sa selekcijama Portugalije, Estonije, Letonije, Turske i Češke.

Autor: Marija Radić