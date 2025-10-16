Da li ovo znači da će Jokić igrati za Srbiju? Nacija strepi, ali je isplivao bitan detalj

Ognjen Stojaković, jedan od ključnih ljudi u Denveru, biće deo stručnog štaba novog selektora Srbije Dušana Alimpijevića, što je dobar znak zbog igranja Nikole Jokića.

Posle eliminacije Srbije u osmini finala Evrobasketa, navijači strahuju da Nikola Jokić više neće igrati za Srbiju. Ali, to što je Ognjen Stojaković u stručnom štabu novog selektora dobra je vest.

Jedan od važnih karika stručnog štaba Denvera, kao i u košarkaškoj reprezentaciji, imaće verovatno ključnu oko nastupa Jokića u nacionalnom timu. Pored Ognjena Stojakovića tu je Nikola Jovanović koji je asistent na UCLA koledžu. Ipak, neće se svi priključiti odmah njegovom timu.

- Ognjen Stojaković je potvrdio svoje prisustvo u julskim i avgustovskim prozorima. Nemanja Jovanović je novo ime, asistent na UCLA koledžu, gradio je karijeru više u Americi, ima evropsko iskustvo. To su imena koja mogu odmah da potvrdim - rekao je novi selektor Dušan Alimpijević,

Selektor ništa ne prepušta slučaju.

- Za februarske i one letnje, o tome ćemo naknadno kada obavim razgovor sa trenerima koji zaslužuju. Ne smemo da dozvolimo da nijedan igrač prođe ispod radara, isto tako svu sujetu treba da ostavimo na strani i ne smemo da dozvolimo da neko trenersko ime prođe ispod radara, nego da bude uključeno u instituciju KSS sada kada je KSS spreman da napravi iskorak.

Dušan Alimpijević je i zvanično promovisan u novog selektora košarkaške reprezentacije Srbije nakon što je legendarnom Svetislavu Pešiću istekao ugovor. Alimpijevića uskoro čekaju prvi izazovi, pošto će "orlovi" u novembru početi kvalifikacije za Mundobasket. Srbija se nalazi u grupi sa reprezentacijama Turske, Bosne i Hercegovine i Švajcarske. Prve mečeve u novom kvalifikacionom ciklusu Srbija igra protiv Švajcarske (27. novembar) u Beogradu i Bosne i Hercegovine (30. novembar) na gostujućem terenu. Dva najteža izazova su protiv Turske, krajem februara i početkom marta naredne godine, a zatim početkom jula 2026. godine gostujemo Švajcarskoj i dočekujemo Bosnu i Hercegovinu.

Autor: S.M.