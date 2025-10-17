AKTUELNO

Ostali sportovi

Drama u Osaki! Olga Danilović ispala u četvrtfinalu – Čehinja preokretom do polufinala!

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Lindsey Wasson ||

Srpska teniserka Olga Danilović završila je nastup na WTA turniru u Osaki nakon poraza u četvrtfinalu od Čehinje Tereze Valentove rezultatom 2:1 u setovima (4:6, 6:2, 6:3). Meč je trajao dva sata i sedam minuta, a Danilović, trenutno 49. na WTA listi, uspela je da osvoji prvi set, ali nije izdržala pritisak u nastavku.

Valentova, 78. na svetskoj rang listi, dominirala je u drugom i trećem setu, ne dozvolivši Danilović da se vrati u igru. Sa tri brejka u odlučujućem setu, Čehinja je obezbedila plasman u polufinale.

Nagradni fond turnira iznosi 275.094 dolara, a Danilović se vraća sa solidnim nastupom, ali bez prolaska među četiri najbolje.

Autor: Dalibor Stankov

#Meč

#Olga Danilović

#Polufinale

#Sport

#Srbija

#Tenis

#Tereza Valentova

#Turnir

#WTA Osaka

#brejk

#nagradni fond

#poraz

#preokret

#wta lista

#Čehija

#četvrtfinale

POVEZANE VESTI

Ostali sportovi

Olga Danilović se palsirala u polufinale Ruana: Evo koliko je zaradila

Ostali sportovi

Srpska teniserka Olga Danilović osvojila titulu na turniru u Guangdžouu

Ostali sportovi

BRAVO, OLGA: Danilović se plasirala u treće kolo Australijan opena

Ostali sportovi

Srpska teniserka Olga Danilović eliminisana sa mastersa u Montrealu

Ostali sportovi

Olga Danilović saznala protiv koga igra u finalu Ruana i biće jako teško!

Ostali sportovi

BRAVO, KRALJICE! Olga Danilović samlela 6. teniserku sveta i plasirala se u osminu finala Australijan opena!