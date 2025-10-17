Dominacija u Beogradu: Košarkaši Crvene zvezde pobedili Real Madrid u petom kolu Evrolige (FOTO)

Košarkaši Crvene zvezde pobedili su večeras u Beogradu Real Madrid rezultatom 90:75 (20:25, 23:14, 24:14, 23:22) u meču petog kola Evrolige.

Najefikasniji u ekipi Crvene zvezde bili su Kodi Miler-Mekintajer i Džordan Nvora sa po 18 postignutih poena. Miler-Mekintajer je zabeležio i osam asistencija i osam skokova.

Čima Moneke je postigao 15 poena, Semi Odželej 13, a Nikola Kalinić 10.

U timu Reala istakao se Čuma Okeke sa 16 poena i osam skokova.

Mario Hezonja je ubacio 15 poena, dok je Trej Lajls postigao 11.

Zvezda je na početku meča vodila 9:6. Zatim Real napravio preokret i serijom 16:4 došao do devet poena prednosti 22:13 dva minuta pred kraj prve četvrtine.

"Crveno-beli" su uspeli da smanje prednost Reala pa je posle 10 minuta igre bilo 25:20 za gostujući tim.

Real je u ranoj fazi druge deonice imao vođstvo 31:20.

Ekipa iz Beograda je potom serijom 13:2 uspela da dođe do izjednačenja 33:33.

Zvezda je do kraja druge četvrtine povela, a na poluvremenu je bilo 43:39 za domaću ekipu.

"Crveno-beli" su tokom treće deonice povećavali prednost pa je pred početak poslednje četvrtine Zvezda vodila 67:53.

Domaći tim je sigurnom igrom u poslednjoj deonici zadržao dvocifrenu prednost i tako došao do nove pobede.

Obe ekipe sada imaju po tri pobede i dva poraza u Evroligi.

Zvezda će u sledećem kolu, 23. oktobra, dočekati Baskoniju, dok će Real dan ranije igrati protiv Makabija.

Autor: Marija Radić