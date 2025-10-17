Željko Obradović: Moramo da budemo strpljiviji, na kraju smo odigrali izuzetno pametno

Trener košarkaša Partizana Željko Obradović izjavio je večeras posle pobede protiv Baskonije da njegova ekipa mora da bude strpljivija i dodao da su "crno-beli" odigrali izuzetno pametno u završnici duela.

Košarkaši Partizana pobedili su večeras u gostima Baskoniju rezultatom 91:79 u petom kolu Evrolige.

"Odigrali smo drugačije nego protiv Reala. Iako je prvo poluvreme bilo dosta neujednačeno, drugo smo otvorili u dobrom ritmu. Međutim, usledio je pad, pojavila se nervoza, dozvolili smo im lake poene, posebno šuteve koje nismo smeli da im ostavimo", rekao je Obradović posle meča za TV Arena sport.

On je naveo da ga raduje što je ekipa u završinici odigrala izuzetno pametno.

"Imali smo kontrolu kada je bilo najvažnije. Moramo da igramo strpljivije, sa više pasova. Danas smo imali sedam blokiranih šuteva, što govori da u nekim situacijama donosimo ishitrene odluke. To moramo da popravimo, analiziraćemo gde smo grešili", izjavio je trener Partizana.

Obradović je istakao da je Evroliga izuzetno izjednačena ove sezone.

"Baskonija je igrala bez dva važna igrača, ali i dalje ima ozbiljan kvalitet. Borili su se, imali su energiju", poručio je Obradović.

Partizan će 24. oktobra dočekati Pariz u šestom kolu Evrolige.

Autor: Marija Radić