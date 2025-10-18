Borković briljirao u Južnoj Koreji na FIA Svetskom prvenstvu – sutra startuje sa treće pozicije!

Dušan Borković, najbolji automobilista Srbije i Balkana, ostvario je sjajan rezultat na današnjoj trci u na stazi Inje u Juznoj Koreji, u okviru FIA TCR Svetskog prvenstva. Nakon starta sa 13. pozicije, Borković je izuzetnom vožnjom stigao do 8. mesta, čime je obezbedio odličnu startnu poziciju za nastavak vikenda.

Zahvaljujući specifičnom formatu ovog trkačkog vikenda, u kojem se voze tri trke umesto uobičajene dve, rezultat iz prve trke doneo mu je priliku da u drugoj trci startuje sa 3. pozicije.

Druga trka je na programu sutra u 8:45, a treća odmah potom, u 9:30 po srpskom vremenu.

Autor: D.Bošković