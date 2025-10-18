AKTUELNO

Borković briljirao u Južnoj Koreji na FIA Svetskom prvenstvu – sutra startuje sa treće pozicije!

Izvor: Pink.rs, Foto: Ustupljene fotografije/FIA tcr world tour ||

Dušan Borković, najbolji automobilista Srbije i Balkana, ostvario je sjajan rezultat na današnjoj trci u na stazi Inje u Juznoj Koreji, u okviru FIA TCR Svetskog prvenstva. Nakon starta sa 13. pozicije, Borković je izuzetnom vožnjom stigao do 8. mesta, čime je obezbedio odličnu startnu poziciju za nastavak vikenda.

Zahvaljujući specifičnom formatu ovog trkačkog vikenda, u kojem se voze tri trke umesto uobičajene dve, rezultat iz prve trke doneo mu je priliku da u drugoj trci startuje sa 3. pozicije.

Foto: Ustupljene fotografije/FIA tcr world tour

Druga trka je na programu sutra u 8:45, a treća odmah potom, u 9:30 po srpskom vremenu.

Foto: Ustupljene fotografije/FIA tcr world tour

Autor: D.Bošković

