AKTUELNO

Ostali sportovi

Jeziva scena u Stokholmu: Rune u suzama napustio teren, Danac pokidao Ahilovu tetivu? (VIDEO/FOTO)

Izvor: Pink,rs/Telegraf, Foto: Tanjug AP/Alberto Pezzali ||

Danski teniser Holger Rune doživeo je tešku povredu tokom polufinala ATP turnira u Stokholmu protiv Iga Ambera, a sumnja se na pucanje Ahilove tetive.

Rune je ušao snažno u meč i osvojio prvi set rezultatom 6:4, delovalo je da ima kontrolu i da je na dobrom putu ka finalu. Međutim, pri rezultatu 2:2 u drugom setu usledio je šok - mladi Danac je pao na teren i uhvatio se za nogu uz vidnu grimasu bola.

Odmah je bilo jasno da se radi o ozbiljnom problemu, a zabrinutost je dodatno porasla nakon što je Rune sam rekao: "Osetio sam kako mi je pukla Ahilova tetiva".

Usled bolova nije mogao da nastavi meč, te je uz pomoć medicinskog osoblja iznet s terena u suzama, dok je Amber automatski prošao u finale turnira. Tamo ga čeka bolji iz duela između Denisa Šapovalova i Kaspera Ruda.

Autor: S.M.

#ATP

#Holger Rune

#povreda

#suze

#teren

POVEZANE VESTI

Ostali sportovi

Rune odigrao za Novaka Đokovića: Slomio Medvedeva i plasirao se u finale Indijan Velsa

Ostali sportovi

Rune u polufinalu Brizbejna protiv Safijulina, Dimitrov čeka Nadala ili Tompsona

Ostali sportovi

Danski teniser Holger Rune u četvrtfinalu Mastersa u Šangaju

Ostali sportovi

Danski teniser Holger Rune preokretom do četvrtfinala Mastersa u Indijan Velsu

Ostali sportovi

Novaku se protivnici sklanjaju sa puta: Posle Sinera i Rune se povukao sa OI u Parizu

Ostali sportovi

SRPSKI OBRAČUN U ŠVEDSKOJ: Međedović protiv Đerea u finalu kvalifikacija turnira u Stokholmu