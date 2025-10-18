Jeziva scena u Stokholmu: Rune u suzama napustio teren, Danac pokidao Ahilovu tetivu? (VIDEO/FOTO)

Danski teniser Holger Rune doživeo je tešku povredu tokom polufinala ATP turnira u Stokholmu protiv Iga Ambera, a sumnja se na pucanje Ahilove tetive.

Rune je ušao snažno u meč i osvojio prvi set rezultatom 6:4, delovalo je da ima kontrolu i da je na dobrom putu ka finalu. Međutim, pri rezultatu 2:2 u drugom setu usledio je šok - mladi Danac je pao na teren i uhvatio se za nogu uz vidnu grimasu bola.

Odmah je bilo jasno da se radi o ozbiljnom problemu, a zabrinutost je dodatno porasla nakon što je Rune sam rekao: "Osetio sam kako mi je pukla Ahilova tetiva".

Not the ending anybody wanted 😔



Humbert progresses to the final as Rune retires due to injury at 6-4 2-2#BNPParibasNordicOpen pic.twitter.com/ptMV9ZkC4S — Tennis TV (@TennisTV) 18. октобар 2025.

Usled bolova nije mogao da nastavi meč, te je uz pomoć medicinskog osoblja iznet s terena u suzama, dok je Amber automatski prošao u finale turnira. Tamo ga čeka bolji iz duela između Denisa Šapovalova i Kaspera Ruda.

