PARTIZAN SLAVI! Karaboljov presudio TSC-u – Zvezda više nije prva!

Fudbaleri Partizana slavili su večeras protiv TSC-a rezultatom 1:0 u meču 12. kola Superlige Srbije. Junak utakmice bio je Janis Karaboljov, koji je u 42. minutu pogodio mrežu domaćih posle asistencije Milana Vukotića.

Golman Marko Milošević bio je neprelazna prepreka za domaće, sa nekoliko ključnih odbrana — najpre protiv Petrovića u 32. minutu, zatim Singa u 36. i ponovo Petrovića u 58. minutu.

Partizan je ovom pobedom preuzeo lidersku poziciju na tabeli sa 28 bodova iz 11 utakmica, dok Crvena zvezda zaostaje sa 27 bodova iz devet mečeva.

Autor: Dalibor Stankov