OBRT! Ovaj klub ušao u trku za Dušana Vlahovića

Srpski napadač nije prihvatio novi ugovor jer mu je Juventus ponudio mnogo lošije uslove nego što sad ima, a zarađuje na godišnjem niovu 12 miliona evra. Njegov angažman u "staroj dani" završava se narednog leta, pa bi Srbin bio slobodan igrač.

Ipak, Juventus ne želi da izgubi bilo kakav profit od srpskog igrača, oa bi da ga proda u januaru. Katalonci ga žele, ali imaju finansijskih problema, što pokušava da iskoristi Totenhem, koji je navodno ozbiljno zainteresovan za Srbina.

Fudbalski insajder Kit Vejns tvrdi da bi Vlahović mogao u Totenhem, kako bi napokon popunio prazninu koju je Hari Kejn napravio kada je otišao iz kluba 2023. godine.

- Totenhemu i dalje fali pravi, prekaljeni napadač. Vlahović bi rešio te probleme. Mislim da bi se odlično uklopio u ekipu. Nema mnogo vremena, ali mogao bi transfer da se realizuje u januaru. Navodno i on naginje ka Totenhemu - rekao je Vejns.

Vlahović je na meti interesovanje mnogih klubova veće mesecima. Postojale su vesti da su ga želeli Čelsi, Mančester junajted, Napoli, Bajern, Barselona... Ipak, engleski mediji su uvereni da bi Totenhem mogao da ima prednost, naročito zbog stila igre srpskog golgetera.

Dušan je ipak nedavno rekao da nije baš sve onako kako su mediji pisalo tokom leta.

- Za mene leto nije bilo lako. Devedeset devet odsto stvari koje su se pisale nisu imale veze sa realnošću. To može da bude uznemirujuće. Ali, iz toga sam izvukao snagu. Da bi dokazao nešto, uvek moraš da budeš gladan. Ja nikad nisam zadovoljan, večeras sam hteo i treći gol. Uvek imam velika očekivanja od sebe i to me gura napred. Igram u jednom prelepom klubu i ne mogu da se žalim - rekao je nedavno Dušan Vlahović.

