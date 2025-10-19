Zbog Jokića zabio nož u leđa Nikolinom ljutom rivalu: Srpski inat kao snaga našeg asa

Jedan od najboljih plejmejkera svih vremena Stiv Neš rekao je da očekuje da Nikola Jokić osvoji MVP nagradu sledeće sezone, iako je njegov direktni protivnik sunarodnik slavnog Kanađanina Šej Gildžes-Aleksander.

Sezona u NBA ligi još uvek nije ni počela, a košarkaški analitičari uveliko predviđaju da će MVP nagradu osvojiti Nikola Jokić, kojeg su glasači pokrali u dva navrata kada je ona dodeljena prvo Džoelu Embidu, a zatim i Šeju Gildžes-Aleksanderu.



U sklopu najave početka takmičenja u podkastu poznatog novinara Zeka Loua gost je bio legendarni Stiv Neš, član Kuće slavnih u Springfildu i dvostruki osvajač priznanja za najkorisnijeg igrača NBA lige.

Steve Nash and Zach Lowe both pick Nikola

Jokic for MVP 🃏 pic.twitter.com/iVBvZa1uaV — DNVR Nuggets (@DNVR_Nuggets) 16. октобар 2025.



Zanimljivo, nekadašnji plejmejker Finiksa, Dalasa i Lejkersa, kao sledećeg MVP vidi baš Nikolu Jokića, a ne sunarodnika Šeja Gildžes-Aleksandera, što su mnogi u Kanadi i Americi doživeli kao izdaju.

- Srce mi je uz Šeja jer je moj kanadski brat i veoma sam ponosan i jako ga cenim, ali mislim da je to Džoker. Da on ne osvoji nagradu dve godine zaredom, osim ako mu se ne dogodi nešto čudno ili njegovom timu ove godine, mislim, da li bi iko sumnjao ako ponovo prosečno beleži tripl-dabl? - poručio je Neš.

Onda je još jače počeo da hvali slavnog Somborca.

- On je veštiji, precizniji i ima najbolju viziju u ligi. Kako da ne osvojiš MVP nagradu nakon što je nisi osvojio prošle godine? Ne bi me čudilo da Nikola igra sa malo inata - rekao je Neš.

Autor: D.Bošković