SINER DOBIO REKET OD ČISTOG ZLATA! Težak je tri kilograma i vredi čitavo bogatstvo!

Bogati Arapi nisu štedeli novac!

Drugu godinu zaredom sjajni italijanski teniser Janik Siner osvojio je titulu na egzibicionom turniru "Šest kraljeva" u Rijadu, pošto je u finalu posle dva seta savladao Španca Karlosa Alkaraza 6:2, 6:4.

Pored impresivne novčane nagrade, Italijan je za trijumf u Rijadu od organizatora dobio i ekskluzivni trofej - zlatan reket!

Reč je o jedinstvenom reketu koji je izrađen od čistog zlata i simbolizuje izvrsnost i izvanredne teniske rezultate. Težak je oko tri kilograma i vredi oko 250.000 evra! Nema sumnje da je to najoriginalniji trofej u njegovoj bogatoj kolekciji.

Zanimljivo, isti takav pre 12 meseci bogati Arapi uručili su Rafailu Nadalu kao poklon za kraj impresivne karijere.

Siner će se iz Sudijske Arabije vratiti i sa nadrealnom sumom od 7.5 miliona dolara. Italijan je dobio šest miliona za pobedu u finalu i garantovanih 1.5 miliona za učešće na turniru.

