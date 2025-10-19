AKTUELNO

Ostali sportovi

JEZIVA SCENA NA TERENU! Čuveni teniser doživeo jednu od najtežih povreda: Plakao i hvatao se za glavu, a onda je potvrđena najgora moguća vest!

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug AP/Alberto Pezzali ||

Najbolji danski teniser Holger Rune doživeo je užasnu povredu u finalu turnira u Stokholmu.

Danac je bio primoran da preda meč pri vođstvu protiv Francuza Uga Umberta (6:4, 2:2) zbog teške povrede Ahilove tetive.

Usred poena osetio je izuzetno oštar bol u levoj nozi i odmah je zatražio lekarsku pomoć. Bilo je jasno da se radi o ozbiljnoj povredi. Plakao je kao dete i hvatao se za glavu dok mu je medicinski tim ukazivao pomoć, a onda je iznet sa terena u suzama.

"Osetio sam da je puklo" rekao je uplakani Rune.

Kasnije se ispostavilo da je reč o pucanju Ahilove tetive, jednoj od najtežih povreda u sportu.

Nakon meča užasnu vest potvrdio je i njegov otac Aneke.

"Užasno je. Doktor je rekao da neće igrati šest meseci. Holger plače" rekao je za "BT", otac slavnog Danca.

Autor: D.Bošković

#Glava

#Holger Rune

#povreda

#scena

#teren

POVEZANE VESTI

Ostali sportovi

Jeziva scena u Stokholmu: Rune u suzama napustio teren, Danac pokidao Ahilovu tetivu? (VIDEO/FOTO)

Ostali sportovi

Rune odigrao za Novaka Đokovića: Slomio Medvedeva i plasirao se u finale Indijan Velsa

Ostali sportovi

Danski teniser Holger Rune u četvrtfinalu Mastersa u Šangaju

Ostali sportovi

Rune u polufinalu Brizbejna protiv Safijulina, Dimitrov čeka Nadala ili Tompsona

Ostali sportovi

Danski teniser Holger Rune preokretom do četvrtfinala Mastersa u Indijan Velsu

Fudbal

Jeziva scena na terenu! Fudbaler Arsenala DOŽIVEO TEŠKU POVREDU: Posle ovog trenutka je ceo stadion zanemeo