JEZIVA SCENA NA TERENU! Čuveni teniser doživeo jednu od najtežih povreda: Plakao i hvatao se za glavu, a onda je potvrđena najgora moguća vest!

Najbolji danski teniser Holger Rune doživeo je užasnu povredu u finalu turnira u Stokholmu.

Danac je bio primoran da preda meč pri vođstvu protiv Francuza Uga Umberta (6:4, 2:2) zbog teške povrede Ahilove tetive.

Usred poena osetio je izuzetno oštar bol u levoj nozi i odmah je zatražio lekarsku pomoć. Bilo je jasno da se radi o ozbiljnoj povredi. Plakao je kao dete i hvatao se za glavu dok mu je medicinski tim ukazivao pomoć, a onda je iznet sa terena u suzama.

Terrible 😨



Le moment où Holger Rune s’arrête de jouer, sentant quelque chose « craquer près de son tendon d’Achille » lors de sa demi-finale contre Ugo Humbert à Stockholm. 💔



Le Danois était en larmes avant de quitter le court.pic.twitter.com/uiA7XCKUCc — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) 18. октобар 2025.

"Osetio sam da je puklo" rekao je uplakani Rune.

Kasnije se ispostavilo da je reč o pucanju Ahilove tetive, jednoj od najtežih povreda u sportu.

Nakon meča užasnu vest potvrdio je i njegov otac Aneke.

"Užasno je. Doktor je rekao da neće igrati šest meseci. Holger plače" rekao je za "BT", otac slavnog Danca.

Autor: D.Bošković