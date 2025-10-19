ISPRAĆAJ REPREZENTACIJE SRBIJE NA PARAOLIMPIJADU

Danas su sa beogradskog aerodroma članovi paraolimpijske šahovske reprezentacije Srbije odleteli u kazahtanski glavni grad Astanu, gde će se održati druga Šahovska paraolimpijada od 20.do 25.oktobra.

Na olimpijadi učestvuje 34 ekipe, a naša reprezentacija pravo učešća stekla je na osnovu plasmana sa prve paraolimpijade koja je 2023.godine održana u Beogradu.

Ekipu čine Stanislav Mikheev, Jovan Pavićević, Dragan Živić, Jovana Pavićević, zatim Dragan Moldovanović kao rezerva i kapiten i Danko Bokan kao trener.

Naše paraolimpijce danas su ispratili predsednik ŠSS Andrija Jorgić i savetnik u ŠSS Vladimir Šakotić.

