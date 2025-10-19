DRAGAN DŽAJIĆ OTKRIVA KO ĆE BITI NOVI SELEKTOR: Jasno je ko ima najviše šansi da sedne na Piksijevo mesto

Prvi čovek srpskog fudbalskog saveza, kaže da su posledice poraza od Albanije takve, da na dostojanstven način treba privesti kvalifikacije za SP 2026.

Dragan Džajić, predsednik Fudbalskog saveza Srbije, otkrio je Kuriru da će odluka o novom selektoru za završetak kvalifikacija za SP biti doneta u skorije vreme, dok će imenovanje prvog trenera za naredni ciklus biti rešenje koja će biti doneseno sa velikom pažnjom.

Legendarni Džajić jasno je poručio da svi reprezentativci koji budu igrali za nacionalni srpski tim u novembru, moraju dati sve od sebe u duelima protiv Engleske i Letonije, bez obzira što Orlovi više ne odlučuju samo o mogućnosti da se domognu baraža.

Mirković u dobroj poziciji

Kada će Srbija dobiti novog selektora posle usvojene ostavke Dragana Stojkovića?

- Izbor selektora je prioritet za ove dve utakmice koje nam dolaze u novembru. Nećemo odugovlačiti sa odlukom. Utakmicu sa Andorom odradio je Zoran Mirković. Ne znači da on neće biti i u nastavku... Videćemo - počeo je razgovor Dragan Džajić.

Jeste li možda razmišljali o nekom drugom treneru, koji bi mogao da svojim autoritetom i pojavom podigne ekipu?

- Teško je pričati o šok terapiji. Treba da znamo ko smo i šta smo... Da se ne zaluđujemo.

Činjenica je da Srbija više ne zavisi od sebe, kada je baraž u pitanju. Treba li se boriti, ili dići ruke?

- Objektivno biće teško ići u baraž, ali u sportu se uvek treba nadati, očekivati i boriti. Zna se u kojoj smo situaciji, mislim da ne treba mnogo da se priča.

Nema predaje, ali da se ne zaluđujemo

Vi niste nikada bili čovek koji se unapred predaje, zar ne?

- Imam svoje mišljenje o utakmicama koje su pred nama. Otprilike znam šta može da se očekuje. Opet, fudbal je takva igra... Uvek treba pokušati. Da se ne bismo posle kajali. Imamo obavezu prema državi, a onda i sebi, da odigramo te dve utakmice na najvišem nivou. Opet, moramo biti realni. Došli smo u ovu situaciju, jer nije bilo onako, kako se očekivalo. Svi smo svesni toga.

Šta očekivati od igrača protiv Engleske pre svega u novembru, kada je ovakva situacija?

- Svi koji budu igrali protiv Engleza i Letonaca, u te dve utakmice moraju da daju maksimum. Jedno je realnost, a drugo su naše nade. Grb i himna Srbije, kao i dres obavezuju sve nas da idemo na pobedu. Ali, to smo očekivali i protiv Albanije...

Kad pomenuste Albaniju, kako ste videli tu čudnu utakmicu u jednoj zaista nefudbalskoj atmosferi?

- Neuspeh! Ogroman neuspeh! Tu nema spora. Ne znam šta nam je nedostajalo... Video sam ono, što i obični ljudi... Iz milion razloga smo mogli i morali bolje...

Selektor, najvažnija odluka

Usledila je stanka, a onda je Džajić kazao:

- Ostaje bol... Da se razumemo, fudbal je fudbal, satkan od pobeda i poraza. Iznenađenja su moguća. Ali, tuga i bol me i dalje prožimaju. A, evo, prošlo je nedelju dana... Ne zato što ne može da se desi da izgubiš, već zato što je ta utakmica bila malo više od obične fudbalske predstave. I zbog toga mi je najviše krivo. Narod zna šta mislim i šta oni misle...

Kakva je situacija sa imenovanjem selektora za sledeći kvalifikacioni ciklus?

- To je ozbiljna stvar. Moraćemo dobro da otvorimo oči. Znam da je za medije intersantna ta priča o imenima. I to razumem. U suštini, mi u Savezu koji ćemo birati selektora moramo da napravimo ozbiljnu analizu pri izboru. Da ne bismo pogrešili... A, opet i pored svega toga može se desiti da pogrešimo... Da stavimo sve na papir, da razmislimo trezveno hladne glave, da budemo mudri, da vidimo ko bi bio najbolji kandidat - rekao je Dragan Džajić, a onda poentirao:

- Imamo dosta vremena za konačnu odluku. Nema potrebe da žurimo.

Ko neće da igra za Srbiju, srećan put

Bili smo svedoci da su neki igrači posle Albanije iz raznih razloga napustili reprezentaciju. A, posle tokom vikenda bez problema su igrali za svoje klubove. Kakvo je vaše mišljenje o tome?

- Što se mene tiče, davno sam rekao. Ko god neće da igra za Srbiju iz bilo kojih razloga - ne mora! Ovo je državna reprezentacija! Ako nemaš volju i želju, ili se nezadovoljan iz bilo kog razloga, onda nemoj da dolaziš. Ali, i jasno kaži. Opredelio si se. U redu. Tražićemo druga rešenja. Igraće se fudbal - jasan je Dragan Džajić.

Fudbalska reprezentacija Srbije kvalifikacije za Mundijal 2026. godine zatvara gostovanjem Engleskoj 13. novembra u Londonu, a onda i utakmicom kod kuće protiv Letonije, tri dana kasnije. U isto vreme, Albanija prvo gostuje Andori, a onda u Tirani dočekuje selekciju Gordog albiona. Englezi su se plasirali na Svetsko prvenstvo, dok se mestu u baražu nadaju Srbija i Albanija.

