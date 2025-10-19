Tužne vesti za srpski sport: Preminuo mladi fudbaler

Tužne vesti stigle su danas, pošto je FK Obilić Kukujevci objavio da je ugašen život njihovog fudbalera, mladog Marka Pavlovića (21).

On se ove sezone priključio Obiliću, i za kratko vreme je postao omiljen u klubu, među igračima i navijačima.

- Šta reći, i šta napisati kada se ovako mlad život prerano ugasi? Kada je tek trebao da gori, da se rasplamsa a umesto toga prestao da tinja? Tužne, pretužne vesti su nas potresle jutros i ostavile bez reči. Naš fudbaler, naš prijatelj i brat Marko Pavlović je preminuo sinoć u 22. godini života.

- Marko je bio primer pravog momka, divan, vaspitan, vredan i požrtvovan. Priključio se našem klubu ove sezone i za kratko vreme postao deo tima i deo familije. Skrhani bolom, fudbalski klub Obilić 1993 izjavljuje saučešće porodici, rodbini i prijateljima.

- Mare, večno ćeš biti deo našeg tima, i večno ćeš živeti u našim srcima. Počivaj u miru sa andjelima. Sahrana našeg Marka će biti sutra u 14 časova, na groblju u Divošu - stoji u objavi FK Obilić Kukujevci.

