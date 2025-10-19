AKTUELNO

Pogledajte sudar koji je Borkovića koštao drugog mesta na trci u Južnoj Koreji

Dušan Borković, najbolji automobilista Srbije i Balkana, u drugoj trci FIA TCR Svetskog prvenstva u Južnoj Koreji startovao je sa treće pozicije i već u prvim krugovima uspeo da se probije na drugo mesto.

Naš šampion je odlično branio svoju poziciju sve do nesportskog kontakta od strane Francuza, Jana Erlahera, vozača fabričkog Lynk & Co tima, nakon čega je izgubio dve pozicije i trku završio kao petoplasirani.

Iako je taj incident sprečio Borkovića da se popne na pobedničko postolje, vikend u Južnoj Koreji ostaje izuzetno uspešan za srpskog šampiona koji se, posle letnje pauze, vratio u sam svetski vrh.

„Zadovoljan sam što sam završio u Top 5 najboljih vozača na svetu, iako sam znao da sam mogao i bolje. Bio sam nadomak podijuma, ali ovakve stvari se, nažalost, dešavaju u ovom sportu. Dao sam srce za Srbiju i ponosan sam na sve što smo postigli ovog vikenda. Posle letnje pauze, sjajan je osećaj ponovo biti rame uz rame sa vozačima fabričkih timova. Hvala mom timu, partnerima i svim navijačima koji su bili uz mene - idemo dalje još jače”, izjavio je Dušan Borković.

