LOŠE VESTI ZA SPORT: Legendarni fudbaler doživeo moždani udar!

Bivši holandski fudbaler Rojston Drente, nekadašnji član Fejenorda i Real Madrida, doživeo je moždani udar, preneli su brojni mediji

Tužne vesti stižu iz Holandije, a kako prenose mediji, nekadašnji fudbaler Rojston Drente je u petak doživeo moždani udar.

Njegovo stanje i dalje nije poznato, ali je jasno da, s obzirom o kakvoj situaciji je reč, ne izgleda dobro po bivšeg holandskog fudbalera. Trenutno se nalazi u bolnici, a novije informacije se očekuju u narednim satima i danima.

Drente je najveću pažnju privukao na prvenstvu Evrope za igrače do 21 godine, koji je 2007. Održano u Holandiji. Upravo se njegova reprezentacija okitila zlatnom medaljom, a Drente je bio jedan od najzaslužnijih – u finalu su Lale pobedile Srbiju (4:1), a Drente je proglašen za igrača prvenstva.

Drente je karijeru započeo u Fejenordu, odakle je prešao u Real Madrid, nakon pomenutog prvenstva Evrope za igrače do 21 godine. Čak pet sezona je proveo u madridskom klubu, ali je uglavnom išao na pozajmice. U leto 2012. je otišao u Alanju, da bi zatim igrao i za Reding, Kajzeri, Spartu, Bani Jas...

Zabeležio je i jedan nastup za A reprezentaciju Holandije i to 2010. godine.

Autor: S.M.