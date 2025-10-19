Skandal u Belgiji: Albanski bokser ujeo Srbina tokom meča – sudija dodelio pobedu napadaču! (FOTO)

Bokserska revija u belgijskom gradu Novi Leuven pretvorila se u pravi haos kada je domaći takmičar albanskog porekla Meriton Karadža ugrizao srpskog boksera Đorđa Stojkovića iz Niša tokom četvrte runde meča.

U trenutku kada je Stojković preuzimao inicijativu, Karadža ga je zgrabio za rame i ugrizao, što je izazvalo šok među publikom i stručnim štabovima.

Međutim, ono što je usledilo izazvalo je još veći bes – sudija Mišel Maksijuta doneo je odluku da prekine meč i dodeli pobedu Karadži, i to tehničkim nokautom, umesto da ga diskvalifikuje zbog nesportskog ponašanja.

Srpska federacija profesionalnog boksa oglasila se na društvenim mrežama, navodeći da će uputiti zvaničnu žalbu belgijskoj bokserskoj federaciji i zahtevati pregled snimka meča, uz nadu da će skandalozna odluka biti poništena.

Do trenutka prekida, meč je bio izuzetno dinamičan, a Stojković je dominirao u ringu. Ova situacija izazvala je burne reakcije u sportskoj javnosti, a mnogi smatraju da je srpski bokser nepravedno oštećen.

