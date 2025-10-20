AKTUELNO

NOVE LOŠE VESTI ZA DUŠANA VLAHOVIĆA! Ovako nešto nije mogao ni da nasluti: Juventus ne pobeđuje, Srbin dobija minute 'na kašičicu', a sada i ovo...

Dušan Vlahović ostao je bez rekorda koji je postavio kada je imao tek nešto više od 16 godina

Dušanu Vlahoviću u poslednje vreme definitivno ne ide. Srpski napadač priliku da igra u Juventusu dobija "na kašičicu", njegov tim nije upisao pobedu još od sredine septembra, reprezentacija Srbije ostala je sa minimalnim šansama da se dokopa baraža za Svetsko prvenstvo, a sada je Vlahović dobio nove loše i neočekivane vesti i to iz Super lige Srbije!

Crvena zvezda savladala je IMT rezultatom 6:1, a jedini gol za "traktoriste" postigao je Aleksa Mitić. Odlično se Mitić snašao u šesnaestercu Zvezde, dao veoma lep gol i na taj način ušao u istoriju tako što je postao najmlađi strelac u istoriji Super lige Srbije i oborio je rekord koji je Vlahović postavio kada je imao tek nešto više od 16 godina.

Dušan Vlahović je protiv Radnika iz Surdulice sa 16 godina, dva meseca i pet dana tog 2. aprila 2016. godine protiv Radnika iz Surdulice postao najmlađi strelac u istoriji srpskog fudbala, ali je 19. oktobra 2025. godine taj rekord oborio Aleksa Mitić.

Mitić se u strelce upisao sa 16 godina i 19 dana i dokazao je da je pred njim više nego svetla budućnost.

Autor: D.Bošković

