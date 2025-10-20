SRBIN BRUTALNO NOKAUTIRAO RIVALA! SEVNULA PESNICA, PROTIVNIK PAO U NESVEST! Nokaut kakav se retko viđa: Mađar će dobro upamtiti ove batine!

Veljko Mićović na brutalan način nokautirao je Mađara Šandora Bardošija i postao prvak Evrope u kik boks disciplini "ful kontakt"
Ovako najbolje možemo da opišemo potez koji je izveo Veljko Mićović u borbi za pojas šampiona Evrope u kik boks disciplini "ful kontakt".
Mićović je ušao u ring sa Mađarom Šandorom Bardošijem i naneo mu batine koje će ovaj verovatno pamtiti tokom čitavog života.
Sevnula je pesnica Mićovića i uspavala je Bardošija koji je momentalno pao u nesvest, a nokaut kakav se retko viđa oduševio je sve prisutne.
Autor: D.Bošković