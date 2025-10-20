AKTUELNO

Ostali sportovi

SRBIN BRUTALNO NOKAUTIRAO RIVALA! SEVNULA PESNICA, PROTIVNIK PAO U NESVEST! Nokaut kakav se retko viđa: Mađar će dobro upamtiti ove batine!

Izvor: Kurir, Foto: Pixabay.com ||

Veljko Mićović na brutalan način nokautirao je Mađara Šandora Bardošija i postao prvak Evrope u kik boks disciplini "ful kontakt"

Ovako najbolje možemo da opišemo potez koji je izveo Veljko Mićović u borbi za pojas šampiona Evrope u kik boks disciplini "ful kontakt".


Mićović je ušao u ring sa Mađarom Šandorom Bardošijem i naneo mu batine koje će ovaj verovatno pamtiti tokom čitavog života.

Sevnula je pesnica Mićovića i uspavala je Bardošija koji je momentalno pao u nesvest, a nokaut kakav se retko viđa oduševio je sve prisutne.

Autor: D.Bošković

#Mađar

#Nokaut

#Srbin

#nesvest

#pesnica

#protivnik

POVEZANE VESTI

Ostali sportovi

AMERIKANAC NIJE ZNAO ŠTA GA JE SNAŠLO! Pogledajte monstruozan nokaut Srbina: Razornim udarcem 'uspavao' rivala, sudija odmah prekinuo borbu!

Ostali sportovi

Srbin eliminisan na startu turnira: Mađar presudio Kecmanoviću

Ostali sportovi

ITALIJAN SE MUČIO PA RAZBIO RIVALA: Siner i De Minor u četvrtfinalu turnira u Pekingu

Društvo

Palma: Mlade da vaspitavamo u SPORTSKOM DUHU, A NE KAO U HRVATSKOJ DA HULIGANI NAPADAJU DECU SAMO ZATO ŠTO NAVIJAJU ZA NEKI DRUGI KLUB ILI GOVORE EKAV

Domaći

Veljko Ražnatović za Pink.rs otkrio kako je Bogdana posle porođaja, a tek da čujete mnoćno značenje imena Isaija

Zadruga

PRIZOR KAKAV SE RETKO VIĐA: Patka pojurila Janjuša u ekonomskom, njegova reakcija će vam popraviti dan! (VIDEO)