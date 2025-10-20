IZAŠLA NOVA ATP LISTA! Evo na kom se mestu nalazi Novak Đoković pred kraj sezone

Najbolji teniseri su minule nedelje igrali na egzibiciji Šest kraljeva, pa nije nije bilo promena u vrhu ATP liste.

Karlos Alkaraz je zadržao tron sa 11,340 bodova. Italijan Janik Siner, trijumfovao je u Rijadu, ali pošto se radi o egzibiciji nije dobio poene, pa je ostao drugi na svetu sa 10,000 bodova.

Aleksander Zverev je treći na listi najboljih igrača, trenutno je na 5,930 bodova. Tejlor Fric je ostao četvrti na svetu sa 4,645 bodova, dok je peti Novak Đoković koji ima 4,580. Slede Ben Šelton sa 4,100 bodova, Aleks De Minor ima 3,935, Lorenco Muzeti je osmi sa 3,685 bodova, Džek Drejper je deveti sa 3,590, dok je Holger Rune i pored povrede jedno mesto bolje plasiran, deseti je sa 3,180. Nažalost pokidao je Ahilovu tetivu, pa ga čeka pauza od šesesi.

Što se tiče naših tenisera, Miomir Kecmanović je 52. na ATP listi sa 1,041 bodom, tri pozicije je slabije plasiran nego pre sedam dana. Hamad Međedović je ove nedelje 67, ima 875 bodova, za dva mesta je pokvario plasman. Laslo Đere je 84. na ATP listi sa 738 poena, a Dušan Lajović 117. ima 538 bodova.

