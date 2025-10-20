Bokserska reprezentacija Srbije najuspešnija na Balkan openu na Palama

Reprezentativci Srbije ukupno su osvojili 39 medalja, 21 zlatnu, 15 srebrnih i tri bronzane, računajući sve takmičarske uzraste u muškoj i ženskoj konkurenciji, i kao tim svrstali se ispred Rusije sa 27 medalja (13-11-3), i Crne Gore – 9 (2-4-3), u konkurenciji 10 zemalja učesnica.

Na Balkan openu učestvovalo je 107 boksera i bokserki u četiri takmičarska uzrasta - seniorskoj (U40), omladinskoj (U19), juniorskoj (U17) i kadetskoj (U15), iz 10 zemalja, Bosne i Hercegovine, Rusije, Rumunije, Moldavije, Alžira, Crne Gore, Nemačke, Severne Makedonije, Slovačke i Srbije. Ukupno je učestvovalo, 81 takmičar u muškoj i 26 u ženskoj konkurenciji.

Poslednjeg takmičarskog dana, u nedelju 19. oktobra, u ringu su se nadmetali seniori, u muškoj i ženskoj konkurenciji. Reprezentacija Srbije u finalnim borbama u dvorani “Peki” na Palama, u Republici Srpskoj, osvojila je sedam zlatnih i pet srebrnih medalja i oreol najbolje reprezentacije, ispred Rusije i Severne Makedonije.

Srbija je imala čak 12 predstavnika u 14 završnih mečeva. Za najbolje finaliste proglašeni su predstavnici Srbije, Almir Memić i Anastasija Lukajić.

Naše devojke su najavile žetvu medalja na Balkan Openu. Zlato su osvojile Sanja Mitić, Anđela Branković (60 kg) i Anastasija Lukajić (66 kg), koja je proglašena najboljom seniorskom turnira. Anastasiji Bošković (70 kg) pripalo je srebro.

U muškoj konkurenciji zlato su od naših boksera, osvojili: Artur Ngaptijan (57 kg), Nazif Sejdi (63,5 kg), Filip Džida (67 kg) i Almir Memić (75 kg). Srebra su pripala Stefanu Camoviću (60 kg), Hamzi Rašljaninu (71 kg), Marku Pižurici (92 kg) i Aleksandru Maniću (+92).

U finalu su boksovali - seniorke do 50 kg: Ekatarina Fedotova (Rusija) - Varvara Čebotareva (Rusija) 3:2, 52 kg: Sanja Mitić (Srbija) - Milena Borisova (Rusija) 2:0 (W0), 60 kg: Anđela Branković (Srbija) - Luiza Kovalenko (Rusija) 4:1, 66 kg: Anastasija Lukajić (Srbija) - Zuhro Umarbekova (Rusija) 4:1, 70 kg: Olga Petrašenko (Rusija) - Anastasija Bošković (Srbija) 3:2.

Seniori do 57 kg: Artur Ngaptijan (Srbija) - Adrian Rustemovski (Makedonija) 5:0, 60 kg: Stefan Camović (Srbija) - Alen Rustemovski (Makedonija) 0:5, 63,5 kg: Nazif Sejdi (Srbija) - Ivan Grigorev (Rusija) 2:0 (RSC-I, R3), 67 kg: Filip Džida (Srbija) - Aleksandru Paraščiv (Moldavija) 3:2, 71 kg: Hamza Rašljanin (Srbija) - Vasile Čebotari (Moldavija) 0:2 (WO), 75 kg: Almir Memić (Srbija) - Davron Bozorov (Moldavija) 3:2, 86 kg: Andrei Kiriacov (Moldavija) - Anatoli Burdian (Nemačka) 2:0 (RSC, R3), 92 kg: Sergej Slobodian (Rusija) - Marko Pižurica (Srbija) 3:2, +92 kg: Andrej Tiufiakov (Rusija) - Aleksandar Manić (Srbija) 2:0 (RSC, R2).

Pretposlednji takmičarski dan Balkan opena u organizaciji Evropske bokserske konfederacije (EUBC) protekao je u nadmetanju članova omladinskih selekcija Rusije i Srbije (U 19).

“Orlići” su osvojili u finalnim mečevima četiri zlatne i sedam srebrnih medalja. Od 12 finalnih okršaja u ženskoj i muškoj konkurenciji, predstavnici Rusije osvojili su pet zlatnih i jednu srebrnu medalju i poneli epitet najuspešnije selekcije.

Njihovi predstavnici Matvej Šestakov i Viktoria Krajinova proglašeni su za najbolje učesnike prvenstva u omladinskom uzrastu. Šestakov je pobedio u finalu našeg reprezentativca Filipa Stanojevića u duelu bantam kategorije (do 54 kg), jednoglasnom odlukom bodovnih sudija – 5:0. Viktoria Krajinova savladala je našu predstavnicu Melindu Uteši u duelu polu muva kategorije (do 48 kg), na poene jednoglasnom odlukom sudija – 5:0.

Zlatne medalje za Srbiju osvojili su Nikola Maksimović (do 51 kg), Nikola Bogatinoski (do 57 kg), Vasilije Đurđević (do 67 kg) i Đorđe Đorić (do 80 kg).

Srebrne medalje pripale su Melindi Utaši (do 48 kg), Dunji Vukšić (do 63 kg), Filipu Stanojeviću (do 54 kg), Ognjenu Vučićeviću (do 75 kg), Veljku Ristiću (do 86 kg), Kevinu Majeru (do 92 kg) i Nemanji Anđelkoviću (+92 kg).

Od 17 borbi u dvorani “Peki” na Palama koje su održane u minuli petak, 17. oktobra u muškoj i ženskoj konkurenciji za uzrast kadeta (U15) i juniora (U17), reprezentativci Srbije borili su se u 13 finala i osvojili 10 zlatnih i tri srebrne medalje.

Prvaci Balkana postali su kadet Stefan Koloski (do 50 kg), juniorke Nataša Lukić (do 52 kg) i Jovana Damjanović (do 57 kg), juniori Pavle Popović (do 50 kg), Teodor Josijević (do 54 kg), Vuk Berklović (do 57 kg), Strahinja Filić (do 60 kg), Vuk Čedić (do 66 kg), Andrija Trajković (do 80 kg) i Zejd Gicić (+80 kg).

Srebrna odličja pripala su kadetu Todoru Lučiću (do 54 kg), i juniorima Mariu Petrovskom (do 48 kg) i Vukašinu Nešiću (do 63 kg).

Generalno, Balkan open u organizaciji Evropske bokserske konfederacije, kvalitetom prikazanih borbi je opravdao očekivanja ljubitelja boksa u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini, i šire u regionu, pošto su mečevi mogli da se prate u direktnim TV prenosima na Arena Fightu.

Najviše razloga za zadovoljstvo, imaju ljubitelji boksa u Srbiji. Reprezentacija je po broju osvojenih medalja najuspešnija učesnica šampionata, ali je još upečatljiviji utisak, da su odlično boksovali, ostavili srce u ringu u borbi za nacionalni grb, i dokazali da imaju kvalitet za postizanje vrhunskih rezultata u međunarodnoj konkurenciji.

