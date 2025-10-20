AKTUELNO

Fudbal

Nastavlja se Liga šampiona, PSŽ gostuje Bajer Leverkuzenu, Arsenal čeka Atletiko

Izvor: Tanjug, Foto: Tanjug AP/Emilio Morenatti ||

U naredna dva dana biće odigrani mečevi trećeg kola fudbalske Lige šampiona, a branilac titule, ekipa Pari Sen Žermena igraće sutra u Leverkuzenu protiv ekipe Bajera.

Fudbaleri Arsenala dočekaće sutra Atletiko Madrid. Čelsi će u sredu u Londonu igrati sa Ajaksom, dok će Juventus gostovati Realu.

Parovi 3. kola Lige šampiona:

Utorak, 21. oktobar:

Barselona - Olimpijakos (18.45 časova), Kairat - Pafos (18.45), Arsenal - Atletiko Madrid (21), Bajer Leverkuzen - Pari Sen Žermen (21), Kopenhagen - Borusija Dortmund (21), Njukasl - Benfika (21), PSV - Napoli (21), Rojal Union SG - Inter (21), Viljareal - Mančester siti (21).

Sreda, 22. oktobar:

Atletik Bilbao - Karabag (18.45), Galatasaraj - Bode/Glimit (18.45), Atalanta - Slavija (21), Bajern - Klub Briž (21), Čelsi - Ajaks (21), Ajtraht - Liverpul (21), Monako - Totenhem (21), Real Madrid - Juventus (21) i Sporting - Olimpik Marsej (21).

Tabela Lige šampiona:

Bajern 6 bodova, Real 6, PSŽ 6, Inter 6, Arsenal 6, Karabag 6...

