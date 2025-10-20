TUŽNE VESTI ZA SPORT: Preminuo čuveni golman

Nekadašnji čuvar mreže Borca iz Banjaluke, Sarajeva i fudbalske reprezentacije BiH - Anto Jakovljević, preminuo je u 64. godini života.

On je od 1981. do 1982. godine branio boje Borca, ostaće upamćen po tome što je bio deo tima koji je 1988. godine osvojio Kup Maršala Tita, a u finalu je Borac pobedio favorizovanu Crvenu zvezdu na stadionu Partizana.

Anto Jakovljević je i zabaležio jedan nastup za reprezentaciju Bosne i Hervegovine, kada je igrala protiv Belgije 1993. godine u Genku.

- Napustio nas je naš Anto “Tončo” Jakovljević koji je preminuo u 64. godini života. Pamtiće se Tončine odbrane u Borčevom dresu na stadionima od Vardara do Triglava, a pamtiće se i da je bio omiljen među svojim saigračima i čovek koji je živeo za fudbal. Anto Jakovljević dao je veliki doprinos svim našim uspesima “osamdesetih” godina prošlog veka i za sva vremena čuvaćemo uspomenu na njega. FK Borac želi da uputi saučešeće porodici i prijateljima Ante Jakovljevića. Anto, počivaj u miru i neka ti je večna slava - napisali su iz FK Borac.

Autor: S.M.