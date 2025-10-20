'PERIOD U ZVEZDI? NIJE LAKO RADITI U TAKVOM OKRUŽENJU!' Dejan Radonjić otvorio dušu, pa otkrio planove za budućnost!

Dejan Radonjić bio je gost podkasta "X&O's chat" gde je govorio o brojnim zanimljivim temama

Dejan Radonjić je najtrofejniji trener u istoriji KK Crvena zvezda sa kojom je osvojio 15 titula. On se gostujući u podkastou "X&O's chat" podsetio perioda na Malom Kalemegdanu.

"Prvo sam mislio da neće biti mnogo izazovno, da neću morati mnogo da se menja, ali kako je vreme odmicalo, sagledavao sam situaciju iz više uglova i shvatio da je bilo neophodno da se prilagodim. Pokušavao sam da se adaptiram u svim segmentima. Nije tu reč samo o igračima - Crvena zvezda je sistem u kojem moraš da se uklopiš na više nivoa", rekao je za podkast "X&O's chat".

Nije se mnogo pojavljivao u medijima u tom periodu, što je, kako kaže, bilo isplanirano.

"Da, sve je bilo planski. I dalje verujem da ono što pokazujem ima svoju vrednost i težinu i da na osnovu toga mora da postoji jasna slika. Postoje, naravno, i godine kada jednostavno ne vidiš prostor da menjaš svoje principe".



"Bilo je potrebno da se dogode i dobre i loše situacije. Iz svake sam izvukao pouke i to mi je mnogo značilo. Nakon prve sezone bilo mi je lakše da prepoznam određene stvari i pronađem put kako da podignemo sve na viši nivo".

Ali, i svakodnevni pritisak...

"Imam utisak da sam bio 'utreniran' za takve situacije, ali sa iskustvom to postane drugačije. Ne mogu da izgubim utakmicu, a da pevam, kao što ne plačem kada pobedim, pa čak ni od sreće. Nervozu nosiš i na treningu, nije sve u utakmicama. Vremenom sam naučio da, koliko god da je teško, moraš razmišljati o rešenju. Problem ne sme da bude kraj, već početak rešenja. Ne smeš da ostaješ zaglavljen u onome što je bilo".

Titule i trofeji u Zvezdi su posebna čast.

"Naravno da me čini ponosnim što sam najtrofejniji trener. To je veliko zadovoljstvo, ponos i sreća. Period u Zvezdi bio je kvalitetan, ali i vrlo zahtevan, nije nimalo lako raditi u takvom okruženju".

Na pitanje da li postoji situacija koje ne toleriše na terenu, dao je zanimljiv odgovor.

"To se menjalo kroz godine. Ako smo imali određene dogovore i pravila, morali su da se sprovode. Imao sam situaciju sa Gudurićem, bila je utakmica, sad ne znam koliko ozbiljna, ABA liga, ne mogu tačno da setim koja. Zamenio sam igrača zato što nije šutnuo. Bio je sa desne strane u ćošku i onda je fintirao i sad je hteo da bude fin drug, a ja tražim to od njega kada uđe. On je bio mlad tad i ja sam mu davao šansu, važno je bilo da šutne jer je to bila moja zamisao. Bila je to situacija kada nije šutnuo, ja sam ga zamenio, svi su bili u šoku".

Radonjić je trenutno bez košarkaškog angažmana, a kakav je plan za dalje?

"Što se tiče budućnosti, imam ambicije da radim u Evroligi. Znam da bi me ozbiljan, zanimljiv projekat zaista privukao. Biće još druženja", zaključio je Radonjić.

Autor: D.Bošković