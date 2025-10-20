AKTUELNO

Tragedija! Poginuo sin (21) čuvenog fudbalera

Sin čuvenog engleskog fudbalera Stjuarta Pirsa - Harli, tragično je preminuo u nesreći sa traktorom, imao je samo 21 godinu!

Bivši reprezentativac Engleske je u žalosti, kao i cela njegova porodica, nakon što je Harli Pirs izgubio kontrolu nad poljoprivrednim vozilom na seoskom putu u blizini porodične kuće u Viltširu.

Naime, prvi navodi govore da je do tragedije došlo zato što je pukla guma na traktoru, a sve je to dovelo do sletanja sa puta.

Policija iz Glosteršira potvrdila je da je Harli preminuo na licu mesta u Vitkombu.

Sada podršku roditeljima i čuvenom reprezentativcu Engleske pružaju specijalizovani službenici. Harli je bio mlađi od dvoje dece koliko su imali Sjuart i njegova bivša supruga. Par koji se razveo 2013. godine ima i ćerku Čelsi.

