ŠOK! Nikola Jokić napušta Denver?

Najnovije vesti iz NBA lige tiču se najboljeg košarkaša sveta - i to sa šokantnim razlogom: Nikola Jokić bi mogao da napusti Denver nagetse.

Naime, prema pisanju američkih medija, na koje se poziva i "Košarkaška sfera", najbolji košarkaš sveta, srpski reprezentativni centar iz Sombora, želja je Majami hita.

Tamo već igra jedan Nikola, takođe član nacionalnoog tima Srbije, a upravo se njemu, Joviću, Jokić može priključiti u spektakularnom transferu koji sprema uprava kluba sa Floride.

Evo kako glasi pomenuti tekst na tu temu:

"NBA tim Majami hit se strateški priprema za letnji prelazni rok 2027. godine, kada bi tržište moglo da ponudi nekoliko vrhunskih zvezda, uključujući Janisa Adetokumba i Nikolu Jokića.

Prema izveštajima, klub ima za cilj da raščisti svoj finansijski budžet kako bi stvorio prostor za potpisivanje jedne ili više superzvezda, pozicionirajući se kao kandidat u trci za najbolje talente lige.

Kao deo ovog plana, Majami hit još nije započeo ozbiljne pregovore o produžetku ugovora sa ključnim igračima poput Tajlera Hira. Iako je Hiro bio Ol-star prošle sezone i izrazio želju da ostane u ekipi, izvori ukazuju da je dogovor i dalje neizvestan.

Međutim, klub je 'obezbedio budućnost' mladog Nikole Jovića, produživši njegov ugovor na četiri godine, i to za 62,4 miliona dolara, sa fleksibilnom strukturom koja omogućava prostor za buduće razmene.

Ovaj strateški pristup Hita jasno pokazuje njihovu ambiciju da postanu konkurenti na najvišem nivou. Plan je da se 2027. godine dovedu neki od najboljih svetskih igrača, kao što su Adetokumbo, Jokić, ili Entoni Dejvis, Donovan Mičel, Trej Jang, Karl-Entoni Tauns, Kajri Irving...", navodi se u pomenutom tekstu.

Podsetimo, kada je srpski as 8. jula 2022. potpisao novi ugovor, jedna od najtraženijih stvari na internetu glasila je "Nikola Jokic contract salary" jer je u pitanju bio finansijske izuzetno unosan sporazum po centra iz Sombora. Uostalom, samo u ovoj, sezoni 2025/2026, treba da zaradi 55.224.526 dolara.

U narednoj još više, 59.033.114, ali...

Potom sledi "začkoljica".

Jokić je taj koji ima opciju da produži saradnju i, ako to učini, u sezoni 2027/2028 mu je garantovano 62.841.702 "zelenih novčanica". A kako on još nije potpisao produženje - počele su i pomenute glasine o tome da će možda promeniti sredinu. Upravo se u to uzdaju u Majamiju, no... Uzdanje je jedno, a realnost? O njoj će mnogo odgovora dati i sezona koja je pred nama.

Autor: S.M.