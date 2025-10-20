AKTUELNO

Fudbal

DEJAN STANKOVIĆ DOBIO OTKAZ: Spartak otpustio srpskog stručnjaka

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug AP/Tibor Illyes ||

Srpski trener Dejan Stanković dobio je otkaz u Spartaku iz Moskve, preneli su vodeći ruski mediji.

Stanković je 16. maja prošle godine imenovan za trenera jednog od najpopularnijih ruskih klubova. Tada je ugovor potpisan na dve godine.

S obzirom na to da je fudbalska reprezentacija Srbije u potrazi za novim trenerom, ne bi bilo iznenađenje da Stanković postane kandidat.

Ruski mediji prenose da je na izlaznim vratima i sportski direktor Fransis Kahigao, a kao naslednik se pominje španski trener Luis Garsija.

Autor: Iva Besarabić

#Dejan Stanković

POVEZANE VESTI

Fudbal

Dejan Stanković izbegao otkaz u Rusiji: Pobedio u gostima ekipu iz vrha, Spartak se ne predaje tako lako

Fudbal

DEJAN STANKOVIĆ PRED OTKAZOM U MOSKVI! Srpski trener pakuje kofere!

Fudbal

Loš početak za Stankovića u Rusiji: Njegov Spartak poražen u prvom kolu prvenstva

Fudbal

DEJAN STANKOVIĆ SE VRAĆA U REPREZENTACIJU SRBIJE?

Fudbal

NAJNOVIJE INFORMACIJE - Dejan Stanković na korak do Bolonje

Fudbal

Napustiću konferenciju! Stanković planuo nakon poraza u derbiju!