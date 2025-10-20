TEŽAK UDARAC ZA ITALIJU: Janik Siner digao ruke od Dejvis kupa

Žestok udarac pretrpela je Dejvis kup reprezentacija Italije, pošto za nju na Dejvis kupu neće nastupiti najbolji teniser sveta u ovom momentu, Janik Siner!

Turnir će se održati pred italijanskim navijačima u Bolonji i to nakon Završnog ATP Mastersa u Torinu. Planirano je da se za čuvenu "Salataru" bori od 18. do 23. novembra, ali Azuri neće imati Janika Sinera na raspolaganju.

Italijani inače brane titulu osvojenu prošle godine, a imaće jak takmac u Špancima koji će doći sa Karlosom Alakrazom na ovo takmičenje.

Za Italijane će nastupiti Lorenco Museti, Flavio Koboli, Mateo Beretini, Andrea Vavasori i Simone Boleli, što nije tako loš sastav, dok će Špance sa druge strane predstavljati Karlos Alkaraz, Haume Munar, Marsel Granoljers i Pedro Martinez.

Ostaje da se vidi da li će ovaj udarac Italijanima biti dovoljno jak da se ispusti titula iz ruke.

Autor: Iva Besarabić