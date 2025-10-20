TUGA U SVETU SPORTA: Jedan od najpoznatijih šahista današnjice iznenada UMRO u 29. godini

Američki velemajstor Danijel Narodicki iznenada je preminuo u 30. godini života, što je potreslo šahovski svet.

Narodicki je bio jedno od najpoznatijih imena modernog šaha – pre svega po svom komentatorskom radu i prisustvu na internetu, gde je stekao ogromnu popularnost među ljubiteljima igre.

Bio je autor kolumni za "The New York Times", imao stotine hiljada pratilaca na društvenim mrežama i sarađivao sa FIDE na najvećim svetskim turnirima. Publika ga je posebno cenila zbog načina na koji je umeo da prenese emociju i složenost partija koje je pratio.

Rođen u Kaliforniji, Narodicki je poticao iz porodice koja se u Sjedinjene Američke Države doselila iz Sovjetskog Saveza.

Vest o njegovoj smrti potvrdio je Šahovski centar Šarlot, uz zvanično saopštenje porodice:

- Sa velikom tugom delimo vest o iznenadnoj smrti Danijela Narodickog.

Danijel je bio talentovani šahista, komentator i edukator, kao i dragocen član šahovske zajednice, kojeg su voleli i poštovali ljubitelji i igrači šaha širom sveta. Bio je i voljeni sin i brat, kao i odan prijatelj mnogima.

Molimo za privatnost porodice Danijela Narodickog tokom ovog izuzetno teškog perioda. Sećajmo se Danijela po njegovoj strasti i ljubavi prema šahu, kao i po radosti i inspiraciji koju nam je svakodnevno donosio - piše u saopštenju porodice Narodicki.

Autor: Iva Besarabić