Partizan sprečio senzaciju FMP-a! Crno-beli slavili posle drame i produžetka, Vašington presudio Panterima

Košarkaši Partizana pobedili su FMP u meču 3. kola ABA lige, i to, posle preokreta i produžetka.

Sve ono što košarka može da ponudi viđeno je u derbiju kola ABA lige. Crno-beli i FMP odigrali su odličan meč pun preokreta, atraktivnih poteza. Viđen je i "obračun" Filipa Barne, koji je postigao 28 poena i Vašingtona, koji je meč završio sa 31 poenom.

Na kraju, FMP je propustio 9 poena prednosti, a posle 5 dodatnih minuta i novog egala, poslednji minut produžetka, i trojka Amerikanca rešili su pitanje pobednika.

Ipak, trebalo bi istaći da je tokom meča zbog povrede teren napustio Karlik Džons, a ostaje da se vidi koliko je teška povreda jednog od najboljih igrača crno-belih.

Meč je počeo efikasno, a Vanja Marinković je rano pogodio trojku za Partizan. FMP je odgovorio serijom 4:0, dok je Dvejn Vašington doprineo poenima za domaći tim. Gosti su potom napravili seriju 7:0 i poveli 11:7, da bi Partizan pokušao da sustigne vođstvo kroz brzu igru i zakucavanje Mike Murinena. Nakon 10 minuta, FMP je vodio sa 23:21, uz konstantnu borbu i izmene vođstva.

Partizan je pojačao odbranu i ubrzo je izjednačio rezultat na 27:27. Tajrik Džons je imao nekoliko dobrih poteza, a posle zakucavanja doveo je Partizan u vođstvo 37:33. I pored toga, FMP je i dalje nalazio načine da odgovor na igru crno-belih.

Ipak, do kraj aprvog dela igre, malo po malo, odbrana crno-belih je bila sve agresivnija, a to se domaćim igračima isplatilo pa su poveli 47:39.

U nastavku, FMP se vratio u igru i počeo da smanjuje zaostatak. Naročito se istakao Filip Barna koji je trojkama "cepao mrežicu" rivala. Na drugoj strani, Pokuševski i Vanja Marinković zabeležili su bitne trojke. Tako, meč je uveden u egal. U poslednjim minutima četvrtine FMP je uspeo da preokrene rezultat i poveo 69:68.

Potom, gde su igračli FMP-a stali u trećoj deonici nastavili su u četvrtoj. barna, potom Judžin i Stefanović postizali su trojke kao na traci, pa je na 5. minuta do kraja FMP poveo 85:75.

Trener crno-belih Željko Obradović je tajm-autima pokušao da prodrma svoje igrače.

Tako, Partizan u samo nekoliko napada prilazi na 86:80. Gašić sada faulira Tajrika Džonsa, a on smanjuje prednost rivala sa bacanja.

Potom, fauliran je i Dvejn Vaššuington, a on smanjuje prednost rivala na samo -2.

Na smao minut do kraja,Skot je fauliran pri šutu za tri poena. Jedno bacanje je promašio, a onda dva pogodio z anovo vođstvo. Zanimljivo, identična situacija je viđena na drugoj strani, Vanja Marinković je fauliran pri šutu za tri poena, a onda je pogodio dva od tri bacanja za egal i 90:90.

Autor: Iva Besarabić