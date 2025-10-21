SENZACIONALAN POVRATAK?! Partizan zbog povrede Karlika Džonsa vraća igrača koji je kidao živce Grobarima

Iako je pred start priprema za novu sezonu saopšteno da se na Danca ne računa, lako bi moglo da se desi da Lundberga ponovo vidimo u crno-belom dresu.

U ozbiljnom problemu našao se Partizan nakon teške povrede prvog plejmejkera tima Karlika Džonsa. Na utakmici protiv FMP Džons je doživeo prelom kosti u stopalu i čeka ga minimum tri meseca pauze, pa će crno-beli morati brzo da reaguju.

Partizan se pred sam start sezone odrekao Frenka Nilikine, koji je prešao u redove Olimpijakosa, Šejk Milton ima problema sa povredom, pa će sav teret sada pasti na leđa Dvejna Vašingtona.

Očekuje se da crno-beli naprave sličan potez kao i večiti rival Crvena zvezda, koja je zbog brojnih povreda bila prinuđena da vrati Jaga. Nužda menja planove, pa će se tako i "otpisani" Ife Lundberg najverovatnije ponovo staviti na raspolaganje treneru Željku Obradoviću.

Lundberg ima važeći ugovor sa Partizanom. Pokušavali su crno-beli da ga se reše ovog leta i tako oslobode prostor za dovođenje novog igrača, ali nisu uspeli u svojoj nameri. Bilo je priče da su Makabi, Pariz i Olimpijakos zainteresovani za Danca, spominjala se čak i Crvena zvezda, ali do transfera nije došlo, pa je bivši as Virtusa ostao na plati u Partizanu.

Kako stvari ternutno stoje, sada će morati i dobro da se oznoji kako bi je zaradio.

Lundberg je u Partizan stigao u leto 2024. godine kao jedno od najvećih pojačanja crno-belih u istoriji. Uz Karlika Džonsa i Brendona Dejvisa, morao je da čini glavnu okosnicu Partizana, ali od pomenute trojke, samo je Džons opravdao očekivanja.

Brendon Dejviis je sporadično pokazivao zbog čega je godinama igrao za najjače klubove u Evroligi, dok je Lundberg podbacio u potpunosti. Danac je imao svega nekoliko solidnih partija na početku sezonu, uz par zapaženih izdanja u plej-ofu ABA lige, ali to je mali učinak za jednog od najplaćenijih košarkšaka Partizana.

Podsetimo, pred početak nove sezone predsednik kluba Ostoja Mijailović izjavio je da crno-beli na njega ne računaju, ali i da će ga do poslednjeg evra isplatiti.

"Ife Lundberg je igrač Partizana koji nije pozvan na pripreme i rečeno je da se ne računa na njega. On je pod ugovorom i mi izmirujemo to. Ife je dobar momak, sjajan momak, jedan od boljih u Partizanu, ali viđenje našeg stručnog štaba je da se nije uklopio. Odluka da ne bude u ekipi je manje štetna. Da ne ulazimo u te odluke, uvek poštujem odluke trenera i ostlao, nadam se da će naći sredinu i nadam se da ćemo se oslobiti njegovog ugovora. Ono što zarađuje će biti isplaćeno. Ne dugujemo nikom ništa, nećemo ni njemu", rekao je nedavno Mijailović.

Autor: A.A.