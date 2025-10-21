ŠTA SE DEŠAVA SA OLGOM DANILOVIĆ? Srpkinja donela neobjašnjivu odluku: Posle ovoga uslediće strmoglav pad!

AKTUELNO

Najbolja srpska teniserka Olga Danilović odlučila je da preskoči turnir u Guangdžuu, na kom je prošle godine trijumfovala, pa je očekuje ozbiljan pad na WTA listi.

Poslednjih meseci Olga se nalazi u izuzetno lošoj formi. Od nastupa na Rolan Garosu nije uspevala da uhvati ritam. Puna dva meseca nije uspevala da zabeleži pobedu, a crni niz konačno je prekinula na turniru u Osaki, ali ni tamo nije oduševila igrom. Prošla je dva kola, a onda je zaustavljena od tinejdžerke Tereze Valentove u četvrtfinalu.

Nakon serije loših rezultata odlučila je da ne brani titulu i 250 osvojenih bodova u Guangdžuu, zbog čega će doživeti strmoglav pad na listi. Trenutno je 49. teniserka sveta, a nakon pomenutog turnira Olga će u najboljem slučaju biti 67. na WTA listi.

Razočaravajući finiš sezone za najbolju srpsku teniserku.

