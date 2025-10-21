EVO KADA ĆE SE TAČNO ZNATI KO NASLEĐUJE PIKSIJA: Samo dva kandidata za mesto selektora - Dobijaju posao uz JEDNO ograničenje

"Orlovi" se ponovo nalaze na raskrsnici, a FSS pred teškom odlukom. Već duže vreme javnost, stručnjaci i navijači tražili promene na klupi, nadajući se da će novi stručni štab doneti potrebnu stabilnost i mnogo veće identitet u igri državnog tima.

Posle odlaska Dragana Stojkovića imamo priliku da ponovo krenemo od nule, ali ne i prostora da ostanemo na istoj toj brojci. Ovoga puta greške ne sme da bude.

Kako stoje stvari - za sada, u igri su dve opcije. Jedan od kandidata je Zoran Mirković, selektor mlade reprezentacije i neko ko je uskočio u "vruće kolo" kada niko to nije hteo. Bata je odmah rekao: tu sam za sve što je potrebno. Seo je odmah u kola u Subotici pokupio stručni štab u Beogradu i došao do Niša... Time je zavredeo lepe reči čelnika saveza i pokazao šta je patriotizam na delu. Minus mu je nedostatak iskustva i činjenica da iza sebe nema ozbiljnu trenersku priču.

Drugi opcija je novi selektor, uz uslov da se radi o mladom stručnjaku koji može da razdrma tim i da probudi novu snagu i energiju kod naših fudbalera. U toj priči nalaze se i određeni strani stručnjaci.

Ono što najviše privlači pažnju jeste činjenica da će novi selektor dobiti mandat oročen na samo dve utakmice. To jasno govori o nepoverenju koje trenutno vlada unutar FSS-a, ali i o oprezu - niko više ne želi dugoročne ugovore bez garancije rezultata.

Te dve utakmice, biće svojevrsni "test poverenja", ako selektor pokaže da zna kako da pokrene tim, uspostavi igru, biće mu ponuđen produžetak saradnje. U suprotnom, FSS kreće u potragu za dugoročnim rešenjem.

Navijači čekaju. Fudbaleri čekaju. Srbija čeka. U narednih sedam dana biće poznato ko preuzima odgovornost da povede "orlove" u nove izazove. A da li će poleteti - zavisiće, kao i uvek, od mnogo faktora. Prvi i osnovni - ko će da vodi celu priču?

Autor: Iva Besarabić