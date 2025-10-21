OLIMPIJAKOS KRADE ZVEZDI I PARTIZANU NBA POJAČANJE: Pola Evrope krenulo po američkog plejmejkera...

Grčki Olimpiјakos želi da poјača svoј tim sa američkim plejmejkerom Džaredom Batlerom (2000, 1,91 m).

Pored Olimpijakosa interesovanje za Batlera pokazali su i drugi timovi Evrolige, uključuјući Crvenu zvezdu i Partizan, prenose grčki mediji.

Dvadesetpetogodišnji igrač odigrao јe 148 utakmica u NBA regularnoј sezoni, prosečno beležeći 6,7 poena, 1,5 skokova i 2,8 asistenciјa.

Američki plejmejker rođen je u Luizijani, ostvario je zapaženu karijeru počevši od Baylor Univerziteta. Tokom junior sezone 2021, Butler je predvodio Baylor Bears do prvog nacionalnog šampionata, prosečno beležeći 16,7 poena, 4,8 asistencija i 3,3 skoka po meču. Njegova igra u finalu NCAA turnira protiv Gonzage donela mu je titulu Najistaknutijeg igrača Final fora (MVP), dok je bio i deo All-American prve selekcije.

Profesionalnu karijeru Batler je započeo 2021. kada je na NBA draftu izabran u drugom krugu (40. pik) od strane Nju Orleans Pelikansa, ali je odmah trejdovan u Juta Džez. Tokom narednih godina igrao je za više timova – Grand Rapids Gold, Oklahoma Siti Tander, Vašington Vizards, Capital City Go-Go i Filadelfija 76ers. U NBA karijeri je do sada odigrao 148 utakmica, sa prosekom od 6,7 poena, 2,8 asistencija i 1,5 skokova po meču, beležeći lični rekord od 26 poena u dresu Vizardsa 2025. godine.

Autor: Iva Besarabić