'PARTIZAN JE VIŠE OD KLUBA' Tanasković: To je porodica i tradicija koja traje!

Povodom jubileja – 80 godina od osnivanja Jugoslovenskog sportskog društva Partizan, predsednik JSD Partizan, Željko Tanasković uputio je izjavu za javnost, kojom se osvrće na veličanstveni održani nedavni skup.

- Proslava 80 godina JSD Partizan bila je veličanstvena potvrda bogate tradicije, zajedništva i snage našeg sportskog društva. Hvala svim članovima, sportistima, trenerima i zaposlenima koji su svojim radom i posvećenošću doprineli da Partizan traje i raste kroz osam decenija. Posebnu zahvalnost upućujemo našim prijateljima iz CSKA Moskva na prisustvu i podršci, kao i generalnom sponzoru, Banci Poštanska štedionica, na dugogodišnjem poverenju i partnerstvu. Partizan je više od kluba, to je porodica i tradicija koja traje - istakao je Željko Tanasković.

Autor: Jovana Nerić