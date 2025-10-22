AKTUELNO

Košarka

'Vrlo brzo ćete saznati istinu' Saša Obradović o dolasku Džereda Batlera i povratku Devontea Grejema

Foto: Tanjug/Ana Paunković

Trener Crvene zvezde Saša Obradović održao je trening pred meč šestog kola Evrolige u kojem će crveno-beli ugostiti Baskoniju u četvrtak od 21.00.

Novinare je pred meč interesovalo kakva je kadrovska situacija što se tiče povređenih igrača i da li je Devonte Grejem blizu povratka na teren, a pitali su Obradovića i da li može da kaže nešto o pisanju grčkih medija o dolasku Džereda Batlera, prekaljenog NBA asa u redove Zvezde.

Obradović je otkrio da se za Devontea Grejema još ne zna tačan datum povratka i da on još nije trenirao, te da je zbog toga neizvesno davati prognoze. Kada je u pitanju pojačanje i eventualni dolazak Džereda Batlera, tu je ostao "zakopčan" i rekao da će se uskoro videti prava istina.

Još je neizvesno što se tiče Devontea, ne znamo datum povratka, još nije trenirao. A što se tiče Batlera, to su stvari koje su negde tamo u medijima, da vidimo šta je prava istina, a vrlo brzo ćete saznati - poručio je Saša Obradović.

Autor: Jovana Nerić

#Džered Batler

#KK Crvena zvezda

#Košarka

#Saša Obradović

