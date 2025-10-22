AKTUELNO

TUGA U SRPSKOJ KOŠARCI: Preminuo legendarni košarkaš Sloge iz Kraljeva

Jedan od legendarnih košarkaša kraljevačke Sloge Dragan Savić Savo preminuo je u 69. godini.


Kao član zlatne generacije „belih“ iz osamdesetih godina prošlog veka koja je izborila plasman i potom dve godine igrala u elitnom košaraškom društvu tadašnje SFRJ, Dragan Savić je, zajedno sa svojim saigračima, stekao status legendarnog sportiste u gradu na Ibru.

Posle završetka igračke karijere, bio je veoma uspešan sudija na domaćoj i međunarodnoj sceni, a potom i delegat.

Dragan Savić je iza sebe stavio dve kćerke i dva sina, a mesto i datum njegove sahrane biće naknadno objavljeni.

